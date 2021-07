Une mère célibataire forcée d’abandonner ses enfants de cinq, sept et 10 ans après avoir été rejetée pour 100 logements locatifs

Une mère célibataire a été forcée d’abandonner ses trois enfants après avoir été rejetée pour 100 logements locatifs où ils auraient pu vivre ensemble.

Les trois enfants de Clover Coleman, âgés de 5, 7 et 10 ans, ont dû emménager avec leur père après ses demandes infructueuses pour trouver une nouvelle maison à Mount Gambier, en Australie-Méridionale.

La jeune maman a été séparée de ses enfants suite à la crise des loyers

Clover Coleman était sans abri après avoir été incapable d’obtenir une location

La jeune maman a commencé à postuler pour emménager dans de nouvelles maisons de location avec ses trois enfants en février – mais elle a été confrontée à un rejet après rejet.

Selon The Advertiser, Mme Coleman a également demandé un logement communautaire, mais on lui a dit que la liste d’attente était de 10 à 12 mois.

Et une fois le moment venu pour elle de déménager, elle a évité de justesse d’avoir à dormir dans la rue lorsqu’un ami l’a laissée dormir temporairement dans un lit.

La mère sans-abri a ensuite été sauvée après qu’un groupe local de femmes a entendu parler de ses problèmes et l’a aidée à trouver un foyer.

La famille sera réunie à partir de juillet.

Mme Coleman a déclaré: « Il y avait des larmes de joie, c’était un soulagement.

« C’était juste (de) moi qui parlais, racontais ma situation aux gens et n’avais pas peur d’être vulnérable, ce qui est difficile quand on est dans cette situation. »

Une pénurie de logements locatifs en Australie-Méridionale a vu de nombreuses familles faire face à d’énormes difficultés pour trouver un logement, selon des rapports locaux.

Paris Ingley de Limestone Real Estate a déclaré qu’il était « terrible » de ne pas pouvoir aider les candidats à la location, mais jusqu’à 30 personnes se sont présentées à chaque journée portes ouvertes.

Pendant ce temps, des couvertures de toiles d’araignées couvrent la campagne australienne dans ce qui a été surnommé une « apocalypse d’araignée » alors que le pays lutte contre un fléau biblique de la souris.

D’épaisses couvertures de toiles d’araignées ont été photographiées étirées dans la région du Gippsland au milieu de fortes pluies et d’inondations ultérieures à Victoria.

Le voile effrayant recouvrant les arbustes, l’herbe et les panneaux de signalisation montre les tentatives de l’araignée de fuir les eaux de crue et de se réfugier sur un terrain plus élevé.

L’État du sud-est a été ravagé par de fortes pluies et des vents violents, forçant des milliers de personnes à évacuer.

Certaines parties de la région ont été fermées la semaine dernière après que la pluie a laissé les habitants sans électricité.