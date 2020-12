Une mère célibataire en Alabama élève 12 enfants après avoir accueilli ses cinq nièces et neveux dont les parents sont décédés du coronavirus.

Pour Francesca McCall, 40 ans, la décision d’ajouter cinq enfants à sa couvée existante de sept était simple, après que sa sœur cadette Chantale soit décédée du virus le 16 septembre, suivie de son beau-frère, Lance Martin, un mois plus tard. .

Elle a dit qu’elle et Chantale s’étaient promis depuis longtemps de s’occuper des enfants de l’autre si quelque chose arrivait à l’un ou l’autre, alors quand l’impensable se produisait, elle était prête à intervenir.

Maintenant, la famille recomposée de 13 personnes – avec des enfants âgés de un à 17 ans – s’installe dans sa nouvelle normalité au domicile de McCall à Birmingham.

« Nous allons simplement essayer de les élever pour qu’ils soient les meilleurs possible », a déclaré McCall au WBRC.

Francesca McCall élève seule 12 enfants après le décès de sa sœur cadette Chantale (photographiée ensemble) du coronavirus en septembre, laissant cinq enfants

Neuf enfants de la famille nouvellement recomposée des McCall sont vus ensemble sur une photo publiée sur Facebook par Francesca. Chaque enfant porte une chemise en l’honneur de Chantale

Le monde de la famille McCall a été bouleversé en septembre, lorsque Chantale a reçu un diagnostic de COVID-19 et a atterri dans un hôpital de Selma, où elle vivait avec son mari Martin et leurs enfants.

McCall a déclaré que l’état de sa sœur s’était rapidement aggravé avant d’être transférée dans un plus grand hôpital de Birmingham, où elle a été placée sous respirateur avant de succomber au virus.

« Les médecins nous ont appelés pour nous dire nos derniers adieux et je lui ai dit qu’elle n’avait pas à s’inquiéter », a déclaré McCall.

«J’allais m’assurer que je prenais soin de ses enfants. Je sais que c’est ce qu’elle ferait pour moi.

« Il semble que ce n’est pas réel », a ajouté McCall. «Nous nous attendons juste à ce qu’elle revienne.

Cinq semaines après sa femme, Martin est également mort du virus le 25 octobre, ce qui aurait été le 35e anniversaire de Chantale.

Miraculeusement, aucun des proches du couple n’a été testé positif au virus au cours de cette période, même si McCall, sa mère et ses enfants étaient tous restés avec Chantale une semaine avant son diagnostic.

Francesca est vue avec ses enfants biologiques, qui s’installent maintenant dans la vie avec leurs cinq cousins

McCall a déclaré que la famille était toujours sous le choc des décès des semaines plus tard alors qu’ils se préparaient pour leurs premières vacances sans deux visages chéris.

Cela a été particulièrement difficile pour les enfants de Chantale et Martin, qui ont également dû dire au revoir à leur ville natale.

« Ils vont bien parfois et parfois ils s’effondrent, alors ils ont leurs journées et leurs moments », a déclaré McCall à CNN à propos de ses nièces et neveux.

«Cela a été très difficile de perdre leurs amis, leur famille d’église et tout ce qui leur tient à cœur.

La famille a également eu du mal à faire face à certaines contraintes d’espace alors qu’elle tente de s’intégrer dans une maison destinée à six personnes.

« Nous avons tous les garçons dans une pièce et nous avons toutes les filles dans les deux autres pièces, donc tout le monde est en quelque sorte juste les uns sur les autres », a déclaré McCall.

«Nous avons tiré le meilleur parti de la situation.

McCall a déclaré qu’elle travaillait à domicile pour garder un œil sur les enfants alors qu’ils fréquentaient virtuellement l’école, et sa mère a emménagé pour aider pour le moment.

« C’est parfois un peu chaotique d’essayer de mettre tout le monde en ligne pour l’école et de les nourrir avant d’entrer à l’école », a-t-elle déclaré à CNN. «Une fois que vous les avez levés et que vous les avez localisés, tout va bien.

McCall reçoit également un coup de main de son église et d’autres membres de la communauté qui ont été inspirés par la force dont elle a fait preuve en devenant mère de 12 enfants presque du jour au lendemain.

Les amis de la famille ont mis en place une campagne GoFundMe pour offrir un soutien financier, qui a déjà recueilli plus de 262 500 $ jeudi après-midi.

‘Elle aime ces enfants avec tous [her] cœur », a déclaré à CNN Carla McDonald, une membre de l’église qui a aidé à organiser le GoFundMe.

«Elle n’est pas celle qui demande de l’aide à personne. Elle essaie juste d’élever 12 enfants et de répondre à leurs besoins quotidiens non seulement pour Noël.

McCall a déclaré qu’elle avait été étonnée par le soutien de la communauté dans ces moments difficiles, disant au point de vente: « Je l’apprécie vraiment, vraiment. »

Elle a dit qu’elle prévoyait une célébration spéciale pour les vacances, qui comprendra un lâcher de ballon en l’honneur de la mémoire de Chantale.

«Notre plan pour Noël célèbre la vie de ma sœur et son héritage qu’elle laisse derrière elle», a déclaré McCall.

Elle espère également que son histoire pourra aider à convaincre d’autres familles de prendre la menace du coronavirus au sérieux – d’autant plus que sa sœur, qui travaillait pour une agence de santé à domicile, était très prudente et est tombée malade de toute façon.

«Elle a pris toutes les précautions», a déclaré McCall à WBRC. «Elle portait le masque. Elle portait les gants. Elle était très très prudente, nous n’avons donc aucune idée de la façon dont elle est entrée en contact.

«C’est réel», a-t-elle déclaré à propos du virus. «C’est sérieux et prenez les précautions nécessaires.