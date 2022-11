Une mère célibataire de 48 ans se fait juger par des hommes sur une application de rencontre

En vieillissant, il devient de plus en plus difficile de trouver un partenaire de vie. Les gens du même groupe d’âge autour de vous s’installent et vous renoncez souvent à trouver l’amour. Mais pour cette mère célibataire britannique de 48 ans, ce n’est pas son âge qui est devenu un problème. Au contraire, elle est incapable de trouver une date en raison de son handicap. Apparemment, des hommes sur une application de rencontres l’ont qualifiée de “parasite”. Lisez la suite pour savoir pourquoi.

Depuis qu’on lui a diagnostiqué une endocardite, une infection rare de la muqueuse du cœur, Lyon McDermott a eu du mal à trouver l’amour sur les applications de rencontres. Elle a reçu un remplacement de valve en 2017 et est restée dans le coma jusqu’en juin 2018.

Selon le New York Post, Lyon souffrait de polyarthrite rhumatoïde et est devenue immunodéprimée, la rendant incapable de lutter contre les infections et les maladies. Cela a rendu difficile pour elle de continuer son travail. Elle travaillait auparavant dans la vente, mais dépend désormais uniquement du crédit universel, du paiement de l’indépendance personnelle et de l’allocation d’emploi et de soutien, qui s’élève à environ 25 000 dollars par an.

Lyon a de nouveau essayé de sortir avec quelqu’un et a rejoint les applications de rencontres Plenty of Fish et eHarmony pour trouver un amoureux. Dès qu’elle atteint le stade de la conversation avec les hommes sur ces applications, ils l’évitent après avoir pris connaissance de son statut professionnel. Elle a expliqué qu’un homme l’a même traitée de « parasite » et a dit que si elle pouvait marcher et parler, alors pourquoi ne pouvait-elle pas travailler ?

Elle a en outre expliqué qu’elle n’était pas financièrement capable de sortir des hommes et que, comme la plupart des hommes de son groupe d’âge étaient divorcés, ils supposaient qu’elle en avait après leur argent. Cependant, elle a laissé entendre qu’elle ne recherchait « aucun type de document de quelque manière que ce soit ». Tout ce qu’elle veut, c’est aimer quelqu’un.

Lyon pense que son état chronique a rendu difficile la recherche d’un rendez-vous et la fait se sentir “indatable”. Elle a dit que puisque son handicap était lié à son cœur et à son système immunitaire, on ne pourrait pas comprendre à première vue — pourquoi elle est incapable de travailler, puisque son handicap n’est pas visible avec « une jambe coupée ou n’importe quoi”.

