Une mère célibataire conduit un pousse-pousse électrique à Noida avec un bébé attaché à sa poitrine

Quand rien ne va bien, il n’y a pas d’autre choix que de relever les défis de la vie de front. Tout comme cette conductrice de pousse-pousse électrique de Noida, dans l’Uttar Pradesh. Chanchal Sharma, vingt-sept ans, attire les regards sur les routes de Noida pour deux raisons. Tout d’abord, elle est une rare conductrice de pousse-pousse électrique sur les routes. Et deuxièmement qu’elle prend la route avec son partenaire habituel. Selon le Times of India, Chancal conduit son e-rickshaw sur les routes de Noida avec son bébé d’un an attaché à son corps.

La mère, qui est maintenant séparée de son mari, n’a aucun endroit où elle peut laisser son enfant. Au lieu de cela, elle a décidé de l’emmener partout où elle allait. Tout comme d’autres parents qui travaillent et qui n’ont pas les moyens de payer une garderie, Chanchal a également été confrontée au même problème lorsqu’elle a commencé à chercher un emploi l’année dernière après la naissance de son fils. Cela l’a amenée à devenir conductrice de pousse-pousse électrique.

S’adressant à la maison de presse, Chanchal a déclaré que les passagers qui ont fait un tour dans son véhicule l’ont félicitée pour avoir géré les choses par elle-même. Même les navetteuses préfèrent voyager avec elle.

Chanchal vit avec sa mère dans une maison d’une pièce. Mais quand sa mère sort pour vendre des légumes, personne ne peut s’occuper du bébé. C’est la raison pour laquelle elle emmène son fils quand elle conduit.

Bien qu’elle laisse l’enfant avec sa mère ou sa sœur qui vit à proximité à certaines occasions, ce n’est pas possible fréquemment. “Seulement 2-3 jours par mois. Ils sont également occupés par leur vie », a-t-elle déclaré.

Elle se souvient également d’avoir conduit sur les routes pendant les vagues de chaleur des étés de Noida, mais elle n’avait pas d’autre choix. « La chaleur l’a ravagé. Il n’arrêtait pas de pleurer pendant que je conduisais », ajoute Chanchal.

Elle parvient à gagner un quotidien entre 600 et 700 roupies, dont près de la moitié est consacrée au remboursement d’un prêt qu’elle a contracté pour acheter le pousse-pousse électrique.

Chanchal n’a peut-être pas de recours, mais elle est déterminée à donner une bonne éducation à son enfant.

