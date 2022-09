UNE mère SEULE a fait une virée de deux semaines en dépensant 22 000 £ après que l’argent ait été versé par erreur sur son compte bancaire.

Margaret McDonnell, 23 ans, qui touche des prestations, a été stupéfaite lorsque le montant énorme de 43 750 £ a été déposé sur son compte.

La femme a fait une « dépense massive » en achetant des vêtements et des chaussures pour ses deux enfants, ainsi qu’un dîner et des cadeaux pour ses amis et sa famille, a déclaré le tribunal pénal du circuit de Dublin.

McDonnell a été condamné à une peine de prison avec sursis après avoir plaidé coupable à 13 chefs d’accusation de vol d’argent liquide à la Bank of Ireland en mars 2013.

Après avoir trouvé l’argent sur son compte, McDonnell a mangé tous les soirs pendant deux semaines et a acheté des cadeaux, dont deux vases en cristal et une “lampe champignon en cristal”, a rapporté l’Irish Mirror à l’époque.

McDonnell a été condamné à ne rembourser que 860 £ à la banque dans les 18 mois.

Le juge Cormac Quinn a déclaré à l’époque : “Si c’est trop beau pour être vrai, c’est parce que c’est trop beau pour être vrai.”

L’erreur s’est produite lorsqu’un client de la Bank of Ireland a accidentellement reçu un mauvais numéro IBAN alors qu’il tentait de transférer 44 450 £ sur son compte à partir d’un compte bancaire étranger.

L’homme a reçu par erreur les coordonnées bancaires de McDonnell, l’argent étant tombé sur son compte le 6 mars.

La mère célibataire a fait une frénésie de dépenses au cours des jours suivants dans Dunnes Stores, Tesco, Heatons, Centra, Lifestyle Sports, Shoe Rack et New Look.

Une fois que la banque a réalisé la confusion, elle a récupéré 23 000 £.

Après son arrestation, la mère a accepté l’entière responsabilité de dépenser l’argent et a dit aux policiers qu’elle pensait que c’était le sien.

Elle a dit: «Je suis juste allé haut. C’était tellement d’argent. C’était dans mon compte, donc en ce qui me concerne, c’était le mien ».

Elle a poursuivi: «Si seulement vous me connaissiez, vous sauriez que cela me dérangeait.

“N’importe quelle jeune fille assistée sociale comme moi aurait fait ce que j’ai fait.”

