Une mère britannique décède d’un cancer du col de l’utérus après que les médecins ont marqué à tort un test Pap anormal et ont déclaré que sa biopsie était claire

Une mère britannique est décédée d’un cancer du col de l’utérus de stade IV après que ses médecins ont marqué à tort un test Pap et une biopsie anormaux comme clairs.

Kerry Pugh, 48 ans, est décédée en juin 2022 après avoir appris que ses résultats étaient revenus normaux, malgré des saignements.

“Je ne peux pas commencer à décrire la détresse et l’épuisement que Kerry a endurés”, a déclaré son mari Steven. selon la BBC. «C’était une personne belle et attentionnée et une maman formidable. Voir sa santé se détériorer à mesure que le cancer s’emparait d’elle était navrant.

La mère de trois enfants a subi des contrôles après avoir commencé à avoir des saignements après un rapport sexuel vers 2017 et avait des antécédents de cellules anormales sur son col de l’utérus depuis dix ans, selon la BBC.

En 2018, elle a subi un test Pap de routine qui, on lui a dit, était revenu normal, mais après son décès en juin 2022, l’hôpital Royal Shrewsbury a vérifié ses documents et a constaté que ce n’était pas le cas.

Les médecins de l’hôpital n’avaient pas pu trouver la cause définitive de son saignement l’année précédente, mais elle était considérée comme présentant un risque élevé de contracter le VPH et a ensuite subi une biopsie et a ressenti des douleurs à la base de la colonne vertébrale.

On lui a diagnostiqué un cancer de stade IV et une IRM a révélé une grosse tumeur de la taille d’une balle de tennis.

Elle a subi une opération et a commencé une radiothérapie et une chimiothérapie, mais a ensuite succombé à la maladie en juin 2022.

Après son décès, un audit a révélé que son test de cancer du col de l’utérus montrait des signes de modifications cellulaires graves.

Cela a incité son mari à engager un avocat spécialisé en négligence médicale, Irwin Mitchell, pour voir si l’hôpital aurait pu diagnostiquer son cancer plus tôt.

Steven envisage également d’intenter une action en justice et exhorte désormais les femmes à être conscientes des signes du cancer du col de l’utérus, qui est souvent diagnostiqué à un stade avancé.

Il a déclaré que sa femme, malgré sa maladie, avait toujours donné la priorité à sa famille et qu’elle était « absolument tout pour moi et qu’elle nous manque à tous chaque jour ».

Pugh laisse derrière lui trois enfants, Morgan, 24 ans ; Lis, 14 ans ; et Freddie, 11 ans, selon Le Soleil.

L’hôpital et le Telford Hospital NHS Trust – qui ont contribué à l’audit – ont présenté leurs condoléances à la famille.

