Une mère britannique de quatre enfants tuée dans un “accident de tir” après qu’un parent ait “nettoyé une arme”

Un instituteur BRITANNIQUE a été tué par une balle perdue dans un accident anormal hier alors qu’il était en vacances en Afrique du Sud.

Fatima Issa, 47 ans, mère de quatre enfants, est décédée après avoir été touchée par un seul coup de pistolet alors qu’elle rendait visite à sa famille et à ses amis dans la banlieue de la capitale Johannesburg.

Fatima Issa a été tuée dans un accident anormal en Afrique du Sud Crédit : Facebook/Fatima Issa

Fatima photographiée avec son mari Crédit : Yusuf Abramjee / Twitter

Les enquêtes de la police se sont poursuivies hier soir alors que des rapports contradictoires ont émergé hier soir sur la façon dont la maman bien-aimée a été tuée.

Sa famille a d’abord appris que le coup de feu mortel avait été tiré par une jeune fille de 14 ans jouant avec une arme chargée dans une maison du Meyersdal View Estate, à la périphérie de la ville en proie à la criminalité.

Mais des sources sud-africaines ont rapporté hier soir que l’arme avait explosé alors qu’elle était en train d’être nettoyée à l’intérieur de la propriété.

On pense que la balle a ricoché sur le mur avant de frapper Fatima, de Leicester, décédée peu après à l’hôpital.

Des sources policières ont déclaré que sa fille Humairah, âgée de 19 ans, avait voyagé avec elle en vacances et avait été témoin de l’horreur.

Les collègues de Fatima au City of Leicester College étaient sous le choc hier soir et lui ont rendu hommage dans un message en ligne.

Il disait: «Tout le monde au City of Leicester College est profondément choqué et attristé d’apprendre le décès tragique de notre collègue et amie Fatima Issa.

“Nous souhaitons tous à sa famille du courage et de la paix pendant cette période.”

Le mari de Fatima, ouvrier du Leicester Council, Fayaz, 47 ans, avait déjà passé des vacances en famille avec elle au Cap en Afrique du Sud, mais se trouvait au Royaume-Uni lorsqu’elle a été tuée.

Il volait pour rencontrer la police sur les lieux de la tragédie hier soir avec le fils aîné du couple, Huzaifah, 21 ans.

Le frère de Fatima, Ebrahim, a confirmé sa mort hier, en écrivant sur Facebook : “Demandez des duas (prières) pour ma sœur Fatima Lambat Issa, qui est revenue à la miséricorde d’Allah.”

Une source a déclaré au Sun hier soir: “Cela a été un choc total pour la famille.

“Fatima était une mère de quatre enfants très appréciée qui passait des vacances avec sa famille en Afrique du Sud, mais elle a été abattue d’une manière ou d’une autre.

«Ses proches exigeront de savoir comment cela s’est passé et comment diable elle s’est rapprochée de quelqu’un avec une arme chargée.

“Les premiers rapports suggéraient qu’une jeune fille de 14 ans s’amusait avec une arme à feu qui a explosé, mais la situation est loin d’être claire et la police enquête.

“Sa famille est brisée.”