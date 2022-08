Une mère britannique de 48 ans s’est battue pour la vie lors d’un coup de foudre sur la plage de Croatie photographiée après avoir été “ramenée à la vie”

Une maman BRITANNIQUE qui a été ramenée “d’entre les morts” après un coup de foudre presque mortel sur une plage croate a été identifiée et photographiée.

Daniella DiMambro, une physiothérapeute de Nottingham, se bat maintenant pour sa vie et est renvoyée par avion au Royaume-Uni pour un traitement vital.

La victime de la foudre a été nommée Daniella DiMambro de Nottingham Crédit : Facebook

Elle était en vacances avec ses enfants en Croatie lorsque la catastrophe a frappé Crédit : Facebook

La femme de 48 ans a été frappée par un éclair devant sa fille terrifiée samedi avant-dernier sur la plage de Kašjuni dans la destination touristique ensoleillée de Split, en Croatie.

La frappe extrêmement rare d’un million contre un détenait 300 millions de volts de puissance et a immédiatement assommé Daniella.

Miraculeusement, un médecin héros à proximité a aidé les ambulanciers à se battre pour redémarrer le cœur de la mère avec un massage cardiaque et le baiser de la vie.

Daniella a ensuite été transportée d’urgence à l’hôpital local de KBC et soignée pour ses horribles brûlures, ses blessures à la tête et les dommages à ses organes internes.

Elle reste dans un coma médical et les médecins la surveillent pour des blessures qui changent sa vie, comme des lésions cérébrales causées par la grève.

Sa famille craint qu’elle ne travaille plus jamais, mais elle est reconnaissante qu’elle soit en vie et a remercié les premiers intervenants sur les lieux.

En fait, un médecin a même estimé que le collier de Daniella lui avait sauvé la vie en conduisant la tension à travers son corps.

Heureusement, elle va maintenant assez bien pour être ramenée chez elle au Royaume-Uni où son traitement se poursuivra.

Daniella a maintenant été identifiée comme physiothérapeute qualifiée avec son propre cabinet à Nottingham.

Elle était en vacances dans un appartement en Croatie avec sa fille de 19 ans, nommée localement Amelia, et son jeune fils lorsque la catastrophe a frappé.

La mère et la fille couraient se mettre à l’abri de la plage lorsqu’une tempête soudaine a balayé la périphérie de Split.

Un parent a déclaré au Daily Mail: “Elle rentrera chez elle, ce qui est évidemment un soulagement, mais nous ne savons tout simplement pas dans quel état elle se trouve.

“Elle n’est plus sous sédation mais elle est toujours dans le coma et les médecins britanniques l’évalueront et nous informeront ensuite des blessures internes et de toute lésion cérébrale.

“Elle est toujours dans un état grave et nous sommes tous très inquiets, car son cœur s’est arrêté pendant 30 minutes suite à la foudre mais elle a été sauvée par les ambulanciers et un médecin qui était sur place. Nous leur sommes tous très reconnaissants pour ce que ils l’ont fait et l’hôpital a été très bon.

“Dès qu’elle sera de retour en Angleterre, elle sera emmenée directement à l’hôpital où elle subira des tests, puis nous aurons une idée de la situation.

“Tout ce que nous pouvons faire, c’est espérer et prier pour que tout aille bien et que les blessures internes ne soient pas étendues.”

Le parent a également fait l’éloge de la force incroyable de sa fille lors de l’accident anormal.

Ils ont dit à quel point Amelia avait été courageuse face aux assurances, aux hôpitaux et à la police seule, dans une langue différente.

Elle a été grièvement brûlée et couverte de tubes. C’est tout simplement horrible. Un parent de Daniella

Ils ont déclaré: “Elle a passé tout le temps au chevet de sa mère en soins intensifs. Elle a été gravement brûlée et couverte de tubes. C’est tout simplement affreux.

“Daniella volera sur un vol médical vers l’aéroport d’East Midlands et sera emmenée dans un hôpital spécialisé de la région.

“Nous ne savons tout simplement pas quel sera le résultat. Elle peut revenir ou elle peut avoir besoin d’une aide à long terme et ne plus jamais travailler.”

Auparavant, le professeur Sandra Stojanovic Stipic, de l’hôpital KBC de Split, a fait le point sur l’état de Daniella.

Elle a déclaré: “La femme est dans un coma médical et nous la surveillons en permanence.

“Elle a eu beaucoup de chance car la foudre a frappé sa tête et le collier a pris l’énergie à travers son corps.

“Pour le moment, elle est ventilée et dans les prochains jours, nous effectuerons une IRM pour vérifier l’état de son cerveau et s’il y a des dommages neurologiques.

«Nous n’avons jamais eu un cas comme celui-ci à Split et nous espérons qu’elle se rétablira, mais pour le moment, elle est dans un état très grave.

“Elle est décédée alors qu’elle était à la plage car son cœur s’est arrêté mais grâce au bon travail des équipes médicales qui se trouvaient à proximité, elles l’ont ramenée à la vie.

«Ce sont leurs actions qui lui ont sauvé la vie. Le travail des premiers intervenants a été fantastique, ils l’ont massée et ça a recommencé, il n’y avait pas de battement de cœur mais ils l’ont fait démarrer.

Environ 240 000 éclairs se produisent chaque année et environ 2 000 personnes sont tuées dans le monde.