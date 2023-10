Une mère britannique de 38 ans est condamnée à mort en Inde après avoir brutalement assassiné son fervent mari sikh avec l’aide de son amant secret, devant le fils horrifié de neuf ans du couple.

Une mère britannique a été condamnée à mort en Inde après avoir brutalement assassiné son mari devant leur fils de neuf ans horrifié, avec l’aide de son amant.

Ramandeep Kaur Mann, 38 ans, de Derby, a été reconnue coupable du meurtre de son mari Sukhjit Singh, 34 ans, alors qu’ils étaient en vacances chez sa mère en Inde en 2016.

M. Singh, un sikh fervent et père de deux enfants de Derby, a été retrouvé au lit, la gorge tranchée, le 2 septembre 2016 – assassiné devant son fils terrifié, alors âgé de neuf ans.

Leur fils a déclaré au tribunal pendant le procès qu’il dormait dans le lit à côté de son père lorsqu’il a été réveillé par la vue de sa mère étouffant M. Singh avec un oreiller.

Son amant, l’ami d’enfance de M. Singh, Gurpreet Singh, a ensuite frappé le père de deux enfants à la tête avec un marteau avant que Ramandeep ne lui tranche la gorge.

Aujourd’hui, sept ans plus tard, Ramandeep a été reconnue coupable du meurtre de son mari et condamnée à mort par pendaison par un tribunal indien, rapporte NDTV.

Ramandeep Kaur Mann, 38 ans, de Derby, a été reconnue coupable du meurtre de son mari Sikh Sukhjit Singh, 34 ans, alors qu’ils étaient en vacances chez sa mère en Inde en 2016. Ils sont photographiés ensemble à Banda, Uttar Pradesh, Inde, le 2 septembre. 2016 jours avant le meurtre

M. Singh, un sikh fervent et père de deux enfants de Derby, a été retrouvé au lit avec la gorge tranchée il y a sept ans – assassiné devant son fils terrifié, qui avait alors neuf ans.

À gauche : Sukhjit Singh (à gauche), Ramandeep Kaur Mann (au centre) et Gurpreet Singh (au fond)

Ramandeep Kaur Mann (à droite) avec son amant Gurpreet Singh (à gauche) lors d’une comparution devant le tribunal en 2016 pour le meurtre de son mari

Gurpreet Singh a été reconnu coupable et condamné à la prison à vie et à une amende de 10 000 roupies (98,75 £).

M. Singh, sa femme et leurs deux enfants se sont rendus le 28 juillet 2016 au domicile de sa mère à Banda, au sud-est de Delhi, pour voir des proches et rencontrer Gurpreet Singh, qui avait fréquenté l’école avec M. Singh.

Ramandeep aurait déclaré à la police que son mari refusait de lui accorder le divorce. Le couple était marié depuis 2005.

Le jour du meurtre, Ramandeep a empoisonné toute la famille, y compris son fils de sept ans, après leur avoir préparé un pot de dahl. Mais elle ne se rendait pas compte que son autre fils, qui avait neuf ans à l’époque, n’avait pas touché au dahl cette nuit-là.

Cela signifiait que son fils aîné avait vu sa mère assassiner son père avec l’aide de Gurpreet Singh, qui avait passé des jours avec la famille lors de voyages.

L’avocat du gouvernement, Shree Pal Verma, a déclaré que le fils aîné du couple avait ensuite témoigné devant le tribunal lors du procès pour meurtre de sa mère.

« Il a déclaré au tribunal qu’il dormait avec son père lorsque sa mère a étouffé son mari avec un oreiller », a déclaré Verma.

«Ensuite, Gurpreet a frappé M. Singh avec un marteau sur la tête. Après cela, Gurpreet a sorti un couteau de sa poche et l’a donné à Ramandeep, qui a tranché la gorge de M. Singh.

Aujourd’hui, Ramandeep a été condamné à mort par le tribunal indien.

Ramandeep a été reconnue coupable du meurtre de son mari et condamnée à mort par pendaison par un tribunal indien.

Ramandeep Kaur Mann, 38 ans, de Derby, a été reconnue coupable du meurtre de son mari Sukhjit Singh, 34 ans (photo ensemble) alors qu’ils étaient en vacances chez sa mère en Inde en 2016.

Réagissant au verdict, la mère de M. Singh a déclaré : « Je me sens soulagée. Mes prières ont été exaucées et j’ai obtenu ce que j’attendais du tribunal.

« J’exigeais la peine capitale pour Ramandeep afin qu’aucun enfant de sa mère ne meure ainsi. »

MailOnline a contacté le ministère britannique des Affaires étrangères pour commentaires.

Sur des photos plus anciennes, M. Singh a les cheveux courts, mais sur des photos de famille plus récentes avant son assassinat – notamment l’un des membres de la famille chevauchant des chameaux dans le désert – il arborait une barbe fournie et un turban.

M. Singh fréquentait régulièrement son temple sikh local et était décrit comme un homme « pieux ».