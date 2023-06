Une mère britannique condamnée à une peine de prison pour avoir utilisé des pilules abortives au cours du dernier trimestre de sa grossesse

Londres – Une mère de trois enfants a été condamnée à plus d’un an de prison au Royaume-Uni pour avoir pris pilules abortives après le délai légal.

Les procureurs ont déclaré que Carla Foster, 44 ans, qui est tombée enceinte en 2019, a reçu des pilules abortives par la poste par le British Pregnancy Advisory Service (BPAS) après que les informations qu’elle a fournies les ont amenés à estimer qu’elle était enceinte de sept semaines. Les règles au Royaume-Uni autorisent les avortements à domicile avec des pilules jusqu’à la 10e semaine de grossesse et dans une clinique généralement jusqu’à 24 semaines.

Les procureurs ont déclaré que Foster avait recherché en ligne « comment cacher une bosse de grossesse », « comment avorter sans aller chez le médecin » et « comment perdre un bébé à six mois » entre février et mai 2020.

En mai 2020, elle aurait pris les pilules. Un appel aux services d’urgence a été passé et elle a eu un mort-né, ont déclaré les procureurs.

Un examen post-mortem du fœtus a déterminé que la cause du décès était l’utilisation de médicaments abortifs, et Foster aurait été enceinte entre 32 et 34 semaines, selon la Press Association (PA), l’agence de presse britannique.

Foster a déclaré qu’elle était revenue avec son ex-partenaire, qui n’était pas la personne qui l’avait mise enceinte, au début du verrouillage du coronavirus au Royaume-Uni en 2020. Son avocat, Barry White, a indiqué que les circonstances du verrouillage pourraient avoir affecté sa décision. pour acquérir les médicaments.

« Les restrictions imposées aux services de conseil aux femmes peuvent expliquer pourquoi il y a eu tant de recherches sur Internet pour obtenir des informations au nom de l’accusé », a déclaré White, selon PA. « Le défendeur aurait bien pu utiliser les services s’ils avaient été disponibles à l’époque. Cela la hantera pour toujours.

Avant l’audience, un certain nombre d’organisations de santé féminine ont envoyé une lettre au juge demandant la clémence, mais leur demande a été rejetée, a rapporté le réseau partenaire de CBS News, BBC News.

La peine de prison a déclenché une réaction violente parmi les groupes de défense des droits au Royaume-Uni, qui ont critiqué la décision du ministère public de porter l’affaire en justice. Des groupes ont appelé à une réforme urgente de la loi britannique sur l’avortement, qui est basée sur une loi de 1861 qui peut entraîner une peine d’emprisonnement à perpétuité si certaines conditions ne sont pas remplies.

« À quoi sert la criminalisation et l’emprisonnement de cette femme, alors qu’elle a tout au plus besoin d’un meilleur accès aux soins de santé et à d’autres formes de soutien ? Elle est clairement déjà traumatisée par l’expérience et maintenant ses enfants seront laissés sans leur mère pendant plus d’un an », a déclaré à PA Harriet Wistrich, directrice du Center for Women’s Justice (CWJ). « Quand la plupart des formes de violence à l’égard des femmes et des filles restent impunies [in the U.K.] cette phrase confirme nos pires craintes concernant les attitudes contemporaines à l’égard des droits humains fondamentaux des femmes et un système de justice pénale totalement mal orienté.

La directrice générale de BPAS, Clare Murphy, l’organisation qui a fourni les pilules à Foster, a également appelé les législateurs à réformer la réglementation.

« C’est une histoire extrêmement triste et souligne le besoin désespéré d’une réforme juridique en matière de santé reproductive », a déclaré Murphy à la Press Association. « Aucune femme ne pourra plus jamais revivre cela. »

Un porte-parole du Premier ministre britannique Rishi Sunak a déclaré à BBC News que le gouvernement n’avait pas l’intention de réformer les lois britanniques sur l’avortement.

« Nos lois, telles qu’elles sont, équilibrent le droit d’une femme à accéder à des avortements sûrs et légaux avec les droits d’un enfant à naître », a déclaré le porte-parole.

Nouvelles tendances