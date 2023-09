Une mère britannique a subi des blessures qui ont changé sa vie après qu’une voiture de location a percuté la terrasse de Fuerteventura

Une mère BRIT a subi des blessures qui ont changé sa vie après qu’une voiture de location a percuté une terrasse de Fuerteventura.

Harriet Moxon, de Middlesex, était assise avec sa famille à la terrasse d’un café le 31 août lorsqu’un autre touriste britannique a quitté la route et s’est écrasé dessus.

Harriet Moxon a subi des blessures qui ont changé sa vie à Fuerteventura Crédit : Gofundme

Elle a été heurtée par le SUV d’un touriste britannique Crédit : Radio Insular Fuerteventura/Facebook

La mère altruiste de deux enfants s’est placée devant le SUV blanc pour pousser sa fille Eve, cinq ans, hors de son chemin – pour ensuite supporter elle-même le poids de l’impact.

Elle a été transportée par avion à l’hôpital de Gran Canaria, où elle a depuis subi trois interventions chirurgicales d’urgence.

Harriet a maintenant perdu sa rate, a subi des lésions au foie et une blessure à la colonne vertébrale qui a changé sa vie.

Dans un appel GoFundMe, sa sœur jumelle Charlotte a écrit : « Lors de ce qui était censé être une joyeuse escapade familiale à Fuerteventura, la vie a pris une tournure inattendue pour Harriet.

« La prochaine étape cruciale est de la ramener au Royaume-Uni.

Elle devra être transférée dans une unité spécialisée de rééducation de la colonne vertébrale pour tenter de rétablir sa qualité de vie.

« Harriet est une fille, une mère, une sœur et une amie.

« Chaque petite contribution que vous pourrez apporter contribuera non seulement à ramener Harriet à la maison, mais également à l’entourer de l’amour et des soins qu’elle a si courageusement prodigués à sa fille. »

Charlotte vise à récolter 55 000 £, les sympathisants ayant déjà fait un don de 17 422 £.

ramenez-la à la maison

Harriet était l’une des huit personnes, dont un bébé de quatre mois, qui ont été blessées dans cet accident d’horreur.

Des sources ont déclaré aux médias locaux que le véhicule roulait à environ 80-100 km/h lorsqu’il a percuté la terrasse du bar de l’Avenida Nuestra Señora del Carmen.

L’accident s’est produit vers 11h30 dans une rue bondée après que le conducteur ait semblé perdre le contrôle du véhicule.

Parmi les huit blessés, cinq ont été grièvement blessés.

Plusieurs ont été transportés par avion à l’hôpital de Las Palmas, à Gran Canaria, pour une intervention chirurgicale d’urgence.

Parmi eux, le bébé de quatre mois, qui a été grièvement blessé et a été transporté vers un hôpital pour enfants.

Deux hommes, âgés de 40 et 43 ans, et deux femmes, âgées de 18 et 49 ans, ont subi de graves polytraumatismes, rapporte El Mundo.

Un autre jeune, âgé de 5 ans, aurait subi un traumatisme modéré, ainsi que deux hommes, âgés de 44 et 50 ans, qui ont été transportés à l’hôpital le plus proche.

La cause de l’accident est actuellement inconnue et la Garde civile espagnole a ouvert une enquête sur l’incident.