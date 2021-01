Une mère décédée avec ses trois jeunes filles dans un incendie catastrophique dans une maison se serait séparée de leur père quelques semaines plus tôt, selon des voisins.

Les équipes d’urgence se sont précipitées vers la maison de ville de Tulloch Grove à Glen Waverley dans la banlieue est de Melbourne vers 1 h 40 dimanche après que le garage de la propriété a pris feu.

Kaoru Okano et ses trois filles – âgées de trois, cinq et sept ans – avaient tenté en vain de se mettre à l’abri de l’incendie dans la salle de bains, alors que la maison de banlieue était plongée dans la fumée.

Des voisins ont déclaré au Daily Mail Australia que son mari, Hiroyuki Kikuchi, était noir de suie alors qu’il tentait d’éteindre les flammes.

«Il était à l’avant. Son visage était noir », a déclaré Hanish Poonia lundi.

Les voisins avaient noté que M. Kikuchi avait été notamment absent de la propriété ces dernières semaines.

Il n’est pas suggéré que M. Kikuchi ait été impliqué de quelque manière que ce soit dans le déclenchement de l’incendie de la maison.

Les enquêteurs de la police considèrent l’incendie comme suspect et la maison est restée bouclée alors que les détectives ont passé au peigne fin la scène dimanche.

Un homme de 50 ans, supposé être le père des enfants décédés, a échappé aux flammes mais a été transporté à l’hôpital dans un état grave où il reste sous la garde de la police.

Des voisins ont raconté avoir vu la famille rentrer chez elle dans les heures qui ont précédé la tragédie.

Ils avaient paru heureux, les enfants dégustant des glaces.

Alex Rodriquez a déclaré que cela ressemblait à n’importe quelle nuit ordinaire dans le quartier jusqu’à ce qu’ils se réveillent au son de cris et de «coups».

«Mon frère nous a dit de sortir le plus vite possible», dit-il.

M. Rodriquez a déclaré que la tragédie avait choqué les habitants des maisons de ville voisines.

«La mère était belle. Elle était une mère merveilleuse, dévouée et aimante – les filles étaient belles et c’est ce qui est le plus triste à ce sujet.

«Je les ai vus tous les jours aller à l’école, la maman les emmenant. Ils étaient beaux.’

Lundi, amis et étrangers se sont rendus sur place pour laisser des fleurs et autres hommages à la famille.

Mme Okano a régulièrement publié des photos aimantes de ses enfants sur Facebook souriant et jouant ensemble

Les enquêteurs sur les incendies étaient parmi ceux qui sont rentrés chez eux, vérifiant les plaques d’immatriculation dans le parking sous les rangées de maisons en rangée.

La police a déclaré qu’il pouvait s’écouler de 24 à 48 heures avant que l’homme emmené à l’hôpital puisse être interrogé.

Les voisins ont parlé des moments chaotiques qui ont coûté la vie à la jeune famille.

Il n’a fallu que quelques minutes pour que le feu, qui aurait commencé dans le garage sous la propriété, se transforme en enfer.

Le garage serait plein de matériaux inflammables tels que des huiles, des produits chimiques et des déchets.

M. Rodriguez, dont le partenaire est sur des béquilles, a déclaré qu’ils n’avaient pas le temps de porter assistance.

« Nous devions sortir le plus rapidement possible et les fireys nous criaient tous de partir, nous devions donc simplement sortir », a-t-il déclaré.

Les voisins ont décrit la famille comme «ordinaire», sans aucun signe apparent de conflit au sein du foyer.

«Nous venons de remarquer que le père n’est pas là depuis quelques semaines. Et il a vécu ici », a déclaré un voisin.

Mme Okano avait régulièrement publié des photos aimantes de ses enfants sur Facebook souriant et jouant ensemble.

On pense que son mari possède un restaurant japonais à Richmond, dans le centre-ville de Melbourne.

Le sergent-détective Neville Major a déclaré que les corps avaient été retrouvés « blottis ensemble » dans la salle de bain.

«Il y a eu un incident très tragique ici. Il y a beaucoup de dégâts dans la zone du garage et la maison a été engloutie par la fumée », a-t-il déclaré.

Il a fallu plusieurs heures à 35 pompiers pour maîtriser l’incendie, après quoi ils ont trouvé les quatre corps dans l’épave.

Les autorités travaillent pour déterminer la cause de l’incendie, mais l’équipe d’incendie criminel a été enrôlée pour enquêter.

La tragédie survient juste un mois après qu’un autre incendie, prétendument allumé délibérément, a coûté la vie à trois Melburniens.

Abbey Forrest, 19 ans, Inda Sohal, 28 ans, et leur petite fille Ivy ont tous été tués dans l’incendie de Point Cook dans le sud-ouest de Melbourne.

Jenny Hayes, 46 ans, a été arrêtée et accusée de trois chefs d’accusation de meurtre et d’incendie criminel après avoir prétendument allumé le feu.

Toute personne ayant de plus amples informations sur l’incendie de Glen Waverly est priée de contacter Échec au crime au 1800 333 000.

