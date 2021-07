Une mère bat son fils avec « Chappal » après avoir épousé une femme de caste différente

Au milieu de la pandémie de COVID-19, les gens continuent d’organiser des mariages en suivant les directives COVID-19. Récemment, les mariages à travers le pays ont fait la une des journaux pour une raison ou une autre. D’une mariée portant du gol gappas autour du cou pendant le mariage au marié portant sa jeune mariée sur l’épaule pour traverser une zone remplie d’eau, de telles vidéos font le tour des réseaux sociaux. Mais les Indiens continuent de surpasser les Indiens, n’est-ce pas ?

Il y a quelques jours, un mariage dans le village de Bharuwa Sumerpur du district de Hamirpur dans l’Uttar Pradesh a fait la une des journaux après qu’une femme a battu le marié avec des pantoufles. La vidéo montrait un couple échangeant des varmalas (guirlandes) sur scène lorsque soudain la mère du marié est montée sur scène. Elle a ensuite sorti ses pantoufles de ses pieds et a commencé à battre le marié devant la famille et les invités au mariage. De nombreux participants ont enregistré l’incident et l’ont partagé sur les réseaux sociaux. La vidéo est maintenant devenue le sujet de conversation de la ville et est devenue virale.

Regardez la vidéo complète –

Cependant, les gens ne savaient pas pourquoi le fils était battu par sa mère. Selon un rapport, le mariage entre castes en était la raison. On a appris que la mère du marié n’était pas contente du mariage de son fils avec une fille d’une caste différente. Le marié est allé contre la volonté de sa famille et a épousé la fille au tribunal. Depuis lors, le couple vivait comme mari et femme.

Alors que le père de la mariée a décidé de célébrer le mariage dans une salle de district le 3 juillet, la famille du marié n’a pas été invitée à la célébration.

Suite à cela, la mère du marié a interrompu le mariage et l’a battu avec des pantoufles sur scène. Après beaucoup d’efforts, les gens ont réussi à la faire tomber mais la mère en colère a continué à maltraiter le couple.

Le nom du marié est Umeshchandra, qui vit en dehors de la ville. Selon les habitants, Umeshchandra n’est revenu que pour se marier et est parti dès que les rituels du mariage étaient terminés.

