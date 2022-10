Une mère autochtone reçoit des excuses après que la classe préscolaire de son fils ait confectionné des coiffes pour la Journée du chandail orange

Une mère des Premières Nations de Lytton a reçu des excuses après avoir publié une vidéo TikTok sur une coiffe que son fils a été invité à fabriquer dans une école maternelle à Coquitlam, en Colombie-Britannique

Samantha Sinclair a publié la vidéo jeudi dernier, un jour avant la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation et il est depuis devenu viral, attirant plus d’un demi-million de vues.

Sinclair dit qu’elle a fait la vidéo “sous le choc” dans sa voiture après avoir récupéré son fils à l’école maternelle d’immersion française.

Dans la vidéo, elle montre la coiffe, composée d’une base en carton et de plumes synthétiques. Les mots “Chaque enfant compte” (“Chaque enfant compte”) sont écrits autour de la base de la coiffe.

“C’était leur métier pour la Journée de la vérité et de la réconciliation – une coiffe”, dit Sinclair avec incrédulité dans la vidéo.

Elle a dit à CBC News que tous les enfants – qui portaient de l’orange en raison de Journée du chandail orange – est sortie de l’école maternelle avec des coiffes, et d’autres parents ont convenu avec elle que c’était “extrêmement inapproprié”.

“Mon fils était très fier de son métier”, a-t-elle déclaré. “C’était très difficile de lui dire qu’il n’a pas le droit de le porter et il ne comprend pas pourquoi, car il a trois ans.”

Les coiffes indigènes sont, dans la plupart des cultures, les cadeaux et quelque chose qui doit être gagné. De nombreux non-Autochtones ont être sous le feu pour se les approprier.

“Beaucoup de commentaires sur le TikTok que j’ai reçus étaient:” Eh bien, j’ai fait ça quand j’étais enfant “”, a déclaré Sinclair.

“Les choses ont changé. Le monde a changé.”

Les couvre-chefs confectionnés par les enfants de l’école maternelle d’immersion française portaient l’inscription « Chaque enfant compte ». (Radio-Canada)

Sinclair, qui a des survivants des pensionnats indiens dans sa famille, a déclaré qu’elle voulait briser les “cycles de traumatismes” avec son fils en l’éduquant et en changeant ce qu’il a enseigné.

Elle a également déclaré que le moment de la leçon d’artisanat – en particulier la veille de la journée du chandail orange, mais aussi un mois avant Halloween, où les coiffes sont toujours portées comme costumes malgré les critiques — a rendu la tentative de « normaliser » leur utilisation en milieu scolaire très décevante.

Promesse de faire mieux

Mila Banfield, copropriétaire de l’école, s’est excusée auprès de Sinclair le lendemain.

“Cela prouve à quel point nous devons apprendre et désapprendre”, a déclaré Banfield à CBC News. “Je n’avais aucune idée que j’étais si ignorant.”

Au cours d’un appel téléphonique, les deux ont discuté de la façon dont la culture autochtone pourrait être intégrée au programme de l’école, a déclaré Banfield.

La copropriétaire de l’école maternelle Mila Banfield, à droite, s’entretient avec Samantha Sinclair. Banfield dit qu’elle a promis à Sinclair que l’école maternelle ferait mieux à l’avenir. (Radio-Canada)

“Notre voyage pour trouver la vérité est que nous devons commencer à nous connecter avec les cultures et les peuples autochtones”, a-t-elle déclaré. “Nous ne savons pas encore ce que nous ne savons pas.”

Banfield a déclaré qu’elle espérait faire venir des dirigeants autochtones dans l’école à l’avenir et a déclaré qu’elle souhaitait s’excuser non seulement auprès de Sinclair, mais également auprès de tous les peuples autochtones.

Sinclair a déclaré qu’il existe de nombreuses façons appropriées pour les enseignants de marquer la Journée nationale pour la vérité et la réconciliation.

“Il est important que les gens connaissent la différence entre l’appropriation et l’appréciation. Nous voulons briser ces stéréotypes”, a déclaré Sinclair.

REGARDER | L’école maternelle de Coquitlam s’excuse pour l’activité de fabrication de couvre-chefs :