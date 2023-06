Une mère australienne libérée de prison après 20 ans car elle doutait qu’elle ait tué ses 4 enfants

Une femme australienne qui a passé 20 ans en prison a été graciée et libérée lundi sur la base de nouvelles preuves scientifiques que ses quatre enfants sont morts de causes naturelles comme elle l’avait insisté.

La grâce était considérée comme le moyen le plus rapide de faire sortir Kathleen Folbigg de prison, et un rapport final de la deuxième enquête sur sa culpabilité pourrait recommander à la Cour d’appel de l’État d’annuler ses condamnations.

Folbigg, aujourd’hui âgé de 55 ans, a été libéré d’une prison de Grafton, dans l’État de la Nouvelle-Galles du Sud, à la suite d’une grâce inconditionnelle de la gouverneure Margaret Beazley.

Les gouverneurs des États australiens sont des figures de proue qui agissent sur les instructions des gouvernements. Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a déclaré que l’ancien juge Tom Bathurst l’avait informé la semaine dernière qu’il y avait un doute raisonnable sur la culpabilité de Folbigg sur la base de nouvelles preuves scientifiques selon lesquelles les décès auraient pu être de causes naturelles.

« Il y a un doute raisonnable »

« Il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de Mme Folbigg pour l’homicide involontaire coupable de son enfant Caleb, l’infliction de lésions corporelles graves à son enfant Patrick et le meurtre de ses enfants Patrick, Sarah et Laura », a déclaré Daley aux journalistes.

« Je suis parvenu à la conclusion qu’il existe un doute raisonnable quant à la culpabilité de Mme Folbigg pour ces infractions. »

Bathurst a mené la deuxième enquête sur la culpabilité de Folbigg, initiée par une pétition disant qu’elle était « basée sur des preuves positives significatives de causes naturelles de décès » et signée par 90 scientifiques, médecins et professionnels apparentés.

Daley prend la parole lors d’une conférence de presse à Sydney lundi. (Joel Carrett/AAP Image/Associated Press)

Les procureurs ont reconnu à son enquête en avril qu’il existait un doute raisonnable quant à sa culpabilité.

Folbigg purgeait une peine de 30 ans de prison qui devait expirer en 2033. Elle serait devenue éligible à la libération conditionnelle en 2028.

Les enfants sont morts séparément pendant une décennie, entre 19 jours et 19 mois.

Variante génétique rare

Son premier enfant, Caleb, est né en 1989 et est décédé 19 jours plus tard dans ce qu’un jury a déterminé comme le moindre crime d’homicide involontaire. Son deuxième enfant, Patrick, avait huit mois lorsqu’il est décédé en 1991. Deux ans plus tard, Sarah est décédée à l’âge de 10 mois. En 1999, le quatrième enfant de Folbigg, Laura, est décédé à 19 mois.

Folbigg entre à la Cour suprême de la Nouvelle-Galles du Sud à Sydney en mai 2003. (David Gray/Reuters)

La preuve découverte en 2018 que les deux filles portaient une variante génétique rare de CALM2 était l’une des raisons pour lesquelles l’enquête a été appelée.

L’avocate Sophie Callan a déclaré que des preuves d’experts dans les domaines de la cardiologie et de la génétique indiquaient que la variante génétique CALM2-G114R « est une cause raisonnablement possible » de la mort subite des filles.

La myocardite, une inflammation du cœur, était également une « cause raisonnablement possible » de la mort de Laura, a déclaré Callan.

Pour Patrick, Callan a déclaré qu’il y avait « des preuves d’experts convaincantes selon lesquelles, en tant que possibilité raisonnable, un trouble neurogénétique sous-jacent » a causé sa mort subite.

Les preuves scientifiques ont fait douter que Folbigg ait tué les trois enfants et sapé l’argument avancé dans le cas de Caleb selon lequel quatre décès d’enfants étaient une coïncidence improbable, a déclaré Callan.

Le jury a dit une coïncidence peu probable

Les procureurs avaient déclaré au jury lors de son procès que les similitudes entre les décès faisaient de la coïncidence une explication peu probable.

Folbigg était le seul à la maison ou éveillé lorsque les jeunes enfants sont morts. Elle a dit avoir découvert trois des décès lors d’allers aux toilettes et un en vérifiant le bien-être d’un enfant.

Les procureurs avaient également déclaré au jury que les journaux de Folbigg contenaient des aveux de culpabilité.

Des preuves, dont un journal intime appartenant à Folbigg, sont exposées sur une table à Sydney en 2003. (Dean Lewins/AAP Image/Associated Press)

Son ancien mari, Craig Folbigg, a déclaré dans ses observations à l’enquête que l’invraisemblance que quatre enfants d’une même famille meurent de causes naturelles avant l’âge de deux ans était un motif impérieux de continuer à traiter les entrées du journal comme des aveux de la culpabilité de son ex-femme.

Mais Callan a déclaré que des psychologues et des psychiatres ont témoigné qu’il serait « peu fiable d’interpréter les entrées de cette manière ».

Folbigg souffrait d’un trouble dépressif majeur et d’un « chagrin maternel » lorsqu’elle a fait les entrées, a déclaré Callan.