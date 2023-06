Une mère australienne graciée et libérée en raison d’un doute raisonnable, elle a tué ses 4 enfants

CANBERRA, Australie (AP) – Un procureur général du gouvernement de l’État australien a déclaré lundi qu’une femme qui avait passé 20 ans en prison pour avoir tué ses quatre enfants avait été graciée et libérée.

Le procureur général de la Nouvelle-Galles du Sud, Michael Daley, a déclaré qu’il avait conseillé à la gouverneure Margaret Beazley de gracier inconditionnellement Kathleen Folbigg, aujourd’hui âgée de 55 ans.

Daley a déclaré que l’ancien juge Tom Bathurst l’avait informé la semaine dernière qu’il y avait un doute raisonnable sur la culpabilité de Folbigg sur la base de nouvelles preuves scientifiques selon lesquelles les décès auraient pu être de causes naturelles.

Bathurst a mené la deuxième enquête sur la culpabilité de Folbigg.

Folbigg purgeait une peine de 30 ans de prison qui devait expirer en 2033. Elle serait devenue éligible à la libération conditionnelle en 2028.

Les enfants sont morts séparément pendant une décennie, entre 19 jours et 19 mois, et leur mère a insisté sur le fait que leur décès était de causes naturelles.

Le rapport final de Bathurst pourrait recommander à la Cour d’appel de la Nouvelle-Galles du Sud d’annuler ses condamnations.

The Associated Press