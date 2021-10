Une mère au cœur brisé a dit que la porte qu’elle avait construite dans sa clôture pour accéder à la tombe de son fils dans le cimetière derrière serait bloquée

Une mère au cœur brisé a appris que la porte qu’elle a construite dans sa clôture pour accéder à la tombe de son fils sera bloquée.

Connor Marchbanks, 24 ans, est décédé en 2019 lorsqu’il a subi un saignement au cerveau et a été enterré au cimetière de Benton à North Tyneside, juste derrière sa maison familiale.

Honey Sales, mère de Connor Marchbanks décédé en 2019 Crédit : NCJ MEDIA

Elle a une porte dans son jardin arrière qui mène au cimetière près de sa parcelle Crédit : NCJ MEDIA

Peu de temps après sa mort, sa mère Honey Sales, 45 ans, a fait installer des charnières sur la clôture de son jardin pour créer une porte vers le cimetière.

Depuis lors, elle avait rendu visite à son fils au moins trois fois par jour – mais maintenant, le conseil de North Tyneside lui a dit que la porte était contraire aux règles et qu’ils la bloqueraient en novembre.

Elle a déclaré à Chronicle Live: « Quand j’ai perdu mon fils, nous avons mis des charnières pour que la clôture s’ouvre et que je puisse simplement sortir.

« De l’extérieur, vous ne sauriez pas que c’est une porte, donc cela ne fait rien dans le cimetière et ce n’est pas une horreur parce que les charnières sont de mon côté.

« Cela fait maintenant deux ans qu’il est là et tout d’un coup, la semaine dernière, j’ai reçu une lettre du conseil disant qu’il leur avait été signalé qu’il y avait une porte là-bas.

« Je ne comprends pas pourquoi un membre du public le signalerait parce que cela n’a jamais affecté personne en ce moment. »

Honey a expliqué sa situation au conseil, mais ils ont dit qu’ils ne pouvaient pas faire d’exception.

L’infirmière auxiliaire a poursuivi: « Je sais qu’ils ont des règles et des règlements, mais j’ai essayé de faire appel à leur meilleure nature et j’ai dit que s’ils le bloquaient, ce membre du public aurait le cœur aussi brisé que moi si vous ne le bloquiez pas il éteint?

« Leur excuse est que si tout le monde dans la rue voulait ouvrir une porte dans le cimetière, cela ne serait pas autorisé, alors pourquoi devrait-il y avoir une règle pour moi ?

« Mais quelles sont les chances que ma rue entière perde son unique enfant et mette un portail dans le cimetière? Cela n’arrivera tout simplement pas. »

Connor a commencé à se plaindre de maux de tête le soir du 10 juillet 2019 – et en quelques minutes, il est devenu inconscient et a commencé à souffrir de convulsions.

Il a été transporté d’urgence à l’hôpital, mais malgré tous les efforts des médecins, il est décédé tragiquement deux jours plus tard.

Honey a ajouté: « C’est ma bouée de sauvetage et mon confort.

« Ça ne va pas les mettre autant à l’abri que ça va me faire mal de l’enlever. »

Phil Scott, directeur de l’environnement, du logement et des loisirs au North Tyneside Council, a déclaré: «Nous comprenons pourquoi Mme Sales est si attachée à ce problème et nous avons exprimé nos condoléances à elle et à sa famille.

« Cependant, l’installation d’une passerelle privée dans le cimetière va à l’encontre de la réglementation du cimetière et soulève toutes sortes de problèmes concernant la sécurité du site, la santé et la sécurité, et un accès juste et égal.

«Le conseil installera une nouvelle clôture de périmètre pour s’assurer que le site reste sûr et sécurisé, et nous continuerons à fournir un accès équitable, 365 jours par an, à tous les utilisateurs du cimetière par les entrées publiques.»

Honey rend visite à son fils à travers la porte au moins trois fois par jour Crédit : NCJ MEDIA