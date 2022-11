Une mère appelle la police à Mascouche, au Québec, pour avoir utilisé un pistolet paralysant sur son fils autiste non verbal

Lorsque Marie Ismé reçoit un appel de la police au sujet de son fils, elle essaie de garder son calme.

C’est un jeune de 18 ans atteint d’autisme qui est également non verbal. À plusieurs reprises, il s’est enfui du centre de réadaptation où il se rend au nord de Montréal.

Mais Ismé a reçu mercredi un appel qui l’a laissée sans voix.

Son fils s’était de nouveau enfui, mais cette fois, au lieu d’être informé qu’il avait été retrouvé sain et sauf et ramené au centre de jour, la police de Mascouche, au Québec, lui a dit qu’ils devaient utiliser un pistolet paralysant pour le neutraliser.

“J’étais dévastée. Je ne pouvais même pas parler”, a déclaré Ismé aux journalistes près de chez elle jeudi tout en retenant ses larmes.

Brandon-Lee Paris a été transporté à l’hôpital mais n’a subi aucune blessure grave.

Sa mère s’exprime parce qu’elle s’inquiète de ce que la police ferait s’ils avaient une autre altercation avec son fils ou une autre personne ayant une déficience intellectuelle.

“Et si un jour ce n’était pas le pistolet Taser ?…” dit-elle. “[What if] ils prennent la première arme qu’ils ont sous la main et lui tirent dessus, tu sais ? C’est vraiment effrayant.”

Ismé a déclaré qu’elle ne pouvait pas imaginer pourquoi le pistolet paralysant était nécessaire, car la police a déjà eu affaire à son fils et sait qu’il est sur le spectre autistique et non verbal.

Elle envisage de porter plainte auprès de la commission de déontologie policière.

“Oui, c’est sûr. C’est inacceptable”, a-t-elle déclaré. “Je leur ai dit : ‘Vous savez Brandon, il n’a jamais été agressif avec vous, il coopère toujours avec vous, donc je ne sais pas pourquoi vous avez eu besoin d’utiliser le pistolet Taser.'”

Elle se demande également si la situation se serait déroulée différemment si son fils n’était pas noir.

Martin St-Pierre, qui s’est exprimé au nom de la police de Mascouche jeudi, a déclaré que l’usage de la force sur l’adolescent sera examiné par la police. (Radio Canada)

Un adolescent est entré chez d’autres personnes après avoir fui, selon la police

Selon la police, l’adolescent s’est enfui à deux reprises de La Myriade, un centre gouvernemental pour les personnes ayant une déficience intellectuelle. Dans les deux cas, la police a déclaré que Paris était entré dans les maisons d’autres personnes alors que les agents tentaient de le rattraper.

Le Taser a été utilisé lors de la deuxième intervention policière.

“Il y a eu une poursuite pour tenter de le maîtriser. Ils n’ont pas pu. Il est entré une nouvelle fois dans une maison et c’est à ce moment-là qu’un policier a dû intervenir et utiliser son arme électrique à impulsions”, a déclaré Martin St. Pierre, un officier qui a pris la parole au nom du corps policier de Mascouche jeudi.

St. Pierre a confirmé que la police avait déjà eu affaire à l’adolescent plusieurs fois auparavant, suffisamment pour que les agents le connaissent par son prénom.

“Comme tout cas de recours à la force, ce cas sera à nouveau réexaminé”, a-t-il déclaré.

Lorsqu’elle a été informée de la version des événements que la police a donnée aux journalistes, la mère a déclaré qu’elle ne savait pas où l’arrestation avait eu lieu et, puisque Paris est non verbal, il est incapable de donner sa version de l’histoire.

Ismé a également déclaré qu’elle se demandait souvent pourquoi le personnel du centre appelait toujours la police lorsque son fils quittait le bâtiment.

CBC News a demandé à la régie locale de la santé de la région de Lanaudière qui supervise La Myriade si la procédure habituelle consiste à appeler la police chaque fois qu’un de ses clients quitte l’établissement. L’autorité sanitaire a reporté toutes les questions sur ce qui est arrivé à la police locale.

“De notre côté, nous sommes en contact avec la mère”, a déclaré la porte-parole Pascale Lamy.

Fo Niemi, directeur exécutif du Centre de recherche-action sur les relations raciales, affirme que l’intervention policière impliquant l’adolescent met en lumière la nécessité d’une meilleure formation des agents lorsqu’ils traitent avec une personne ayant une déficience intellectuelle. (Kwabena Oduro/CBC)

“L’un de leurs pires cauchemars”

Selon Fo Niemi, directeur exécutif du Centre de recherche-action sur les relations raciales (CRARR), l’utilisation par la police du pistolet paralysant dans ce cas souligne la nécessité pour les agents d’être mieux formés pour s’occuper des personnes ayant une déficience intellectuelle.

Niemi dit que pour de nombreux parents d’enfants ou de jeunes adultes autistes, un accrochage avec la police est “l’un de leurs pires cauchemars”.

“Nous travaillons avec beaucoup de parents d’enfants autistes ou même de jeunes adultes autistes”, a déclaré Niemi.

“Il y a toujours une crainte qu’un policier non formé ne comprenne pas les comportements des enfants ou des personnes autistes ou qu’il puisse considérer leur conduite comme dangereuse ou, dirons-nous, menaçante pour les autres.”

La mère craint que l’incident ne fasse peur à son fils que la police n’avance, ce qui pourrait rendre les futurs accrochages avec les forces de l’ordre encore plus complexes, voire dangereux.