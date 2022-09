Une mère américaine de 16 enfants est enceinte depuis 14 ans et attend maintenant son 17e

Une femme de 40 ans a récemment révélé qu’elle attendait un enfant, près d’un an après avoir donné naissance à son seizième enfant. Oui, vous avez bien entendu et non ce n’est pas une faute de frappe. Patty Hernandez, une résidente de Caroline du Nord, aux États-Unis, est mère de seize enfants et est de nouveau enceinte, ce qui porte son total à dix-sept.

Tous les enfants ont leur nom commençant par la lettre “C”, en hommage à leur père, Carlos, 39 ans, qui est le soutien de famille et dirige une entreprise de nettoyage. Patty a mentionné qu’elle a passé 14 ans enceinte. Le couple a six garçons et dix filles, dont trois paires de jumeaux.

Il y a Carlos Jr, 14 ans, Christopher, 13 ans, Carla, 11 ans, Caitlyn, 11 ans, Cristian, 10 ans, Celeste, 10 ans, Cristina, 9 ans, Calvin, 7 ans, Catherine, 7 ans, Caleb, 5 ans, Caroline, 5 ans, Camilla, 4 ans, Caroll, 4 Charlotte, 3 et Crystal, 2. Clayton est leur plus jeune enfant qui est né l’année dernière. Maintenant, le couple attend à nouveau.

“J’ai 13 semaines et je viens d’apprendre que j’ai un petit garçon. Je suis enceinte depuis 14 ans et je me sens donc bénie, heureuse, excitée et heureuse d’avoir été choisie pour avoir mon 17e bébé », a déclaré Patty, comme le rapporte The Scottish Sun. Selon le couple, ils ne croient pas à l’utilisation de la contraception. « Je laisse tout à Dieu. S’il veut que nous concevions à nouveau, alors laissez-le être », a-t-elle déclaré.

Le couple a une maison de cinq chambres avec plusieurs lits superposés et des berceaux pour leurs enfants. Patty conduit un bus de 20 places qu’elle utilise pour emmener ses enfants à l’école. Le couple a révélé qu’il dépensait environ 780 £, soit environ 72 000 roupies par semaine en nourriture. Le couple extrêmement fertile ne prévoit pas de s’arrêter tant qu’il n’aura même pas 20 à 10 garçons et 10 filles.

