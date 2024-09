Une mère américaine accusée d’avoir tué deux de ses enfants conteste son extradition à Londres

LONDRES — La lutte d’extradition d’une mère américaine pour éviter un procès meurtres de ses enfants Elle a rencontré un revers vendredi, car de nouvelles preuves semblent remettre en cause son argument selon lequel son renvoi chez elle depuis le Royaume-Uni violerait ses droits.

L’avocat de Kimberlee Singler a fait valoir que son renvoi aux États-Unis constituerait une violation du droit européen des droits de l’homme, en partie parce qu’elle risque la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle dans l’État du Colorado si elle est reconnue coupable de meurtre au premier degré. Une telle peine serait inhumaine car elle n’offre aucune perspective de libération, même si elle est réhabilitée.

Singler, 36 ans, est accusée de deux chefs d’accusation de meurtre au premier degré pour avoir tué par balle et poignardé sa fille de 9 ans et son fils de 7 ans, et d’un chef d’accusation de tentative de meurtre pour avoir poignardé sa fille de 11 ans avec un couteau. Elle fait également face à trois chefs d’accusation de maltraitance d’enfant et à un chef d’accusation d’agression.

L’avocat de la défense Edward Fitzgerald a déclaré que même si un gouverneur du Colorado avait la possibilité de commuer sa peine à un moment donné, cela constituerait un « suicide politique » et les experts ont estimé que cela n’avait pas été fait.

Mais alors que Fitzgerald terminait son argumentation lors du dernier jour de l’audience de trois jours devant le tribunal de première instance de Westminster, le procureur Joel Smith s’est levé pour dire qu’il avait la preuve que l’ancien gouverneur John Hickenlooper avait commué les peines de meurtre au premier degré de six hommes en 2018.

Le juge John Zani a ajourné l’audience « à la lumière d’informations potentiellement importantes » jusqu’au 2 décembre pour permettre aux avocats de confirmer un article de presse sur les commutations et de fournir des arguments supplémentaires.

Singler, qui présentait des blessures superficielles au couteau lorsqu’elle a été retrouvée dans son appartement de Colorado Springs avec ses enfants le 19 décembre, a d’abord été considérée comme une victime de ce qui a été signalé comme un cambriolage, a déclaré la police. Elle a tenté d’attribuer l’agression à son ex-mari, avec qui elle se battait pour la garde de ses enfants.

Mais son mari avait un alibi solide, ont indiqué les procureurs. Il conduisait à ce moment-là un camion équipé d’un système de localisation GPS.

La fille qui a survécu à son agression a d’abord déclaré à la police qu’un homme qui était entré dans leur maison par le patio les avait attaquées.

Mais après s’être remise de ses blessures et avoir été transférée dans une famille d’accueil, elle a dit à un gardien que sa mère était la coupable.

La fille a déclaré que sa mère avait donné aux enfants du lait avec une substance poudreuse à boire et leur avait dit de fermer les yeux alors qu’elle les guidait dans la chambre de son frère, a déclaré Smith.

Singler lui a coupé le cou et, alors que la jeune fille la suppliait d’arrêter, elle l’a encore frappée. La jeune fille a dit que sa mère avait une arme à feu.

« Le défendeur lui a dit que Dieu lui disait de le faire et que le père des enfants les emporterait », a déclaré Smith.

La police a trouvé Aden Wentz, 7 ans, et Elianna « Ellie » Wentz, 9 ans, morts dans l’appartement. Smith a déclaré que les deux hommes avaient été blessés par balle et poignardés.

Un pistolet, un couteau et des bouteilles vides de somnifères ont été retrouvés dans la maison.

Singler nie avoir attaqué ses enfants, a déclaré Fitzgerald, qui a représenté le fondateur de Wikileaks, Julian Assange, dans son long combat pour son extradition vers les États-Unis, où il devra faire face à des accusations d’espionnage.

Singler craint que la déclaration de sa fille contre elle ait été obtenue sous la contrainte et que les crimes n’aient pas fait l’objet d’une enquête approfondie, a déclaré Fitzgerald.

Après que sa fille eut changé sa version des faits, la police a tenté d’arrêter Singler le 26 décembre, mais elle avait pris la fuite. Elle a été arrêtée dans le quartier chic de Chelsea à Londres quatre jours plus tard.

Singler, qui est en détention, était sur le banc des accusés, vêtue d’une veste turquoise et d’un haut blanc. Elle s’est exprimée publiquement uniquement pour reconnaître qu’elle comprenait pourquoi l’audience était reportée.