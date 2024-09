Une mère albertaine met en garde contre la gravité du VRS chez les jeunes bébés : « Cela lui a coûté toute sa force »

À l’approche de la saison des virus respiratoires, une mère de l’Alberta partage son histoire sur le VRS après que son plus jeune enfant s’est retrouvé à l’hôpital sous oxygène après avoir contracté le virus alors qu’elle n’avait que sept semaines.

La fille de Katrina Bellavance, Maxine, est née en décembre 2022. À peine sept semaines après le début de la vie de Maxine, le virus respiratoire syncytial (VRS) a ravagé leur foyer, frappant d’abord les deux enfants aînés de Bellavance avant que Maxine n’attrape le virus.

« Quand elle est tombée malade, c’est arrivé très rapidement », a déclaré Bellavance.

La mère de famille de Calgary a déclaré que sa fille s’était endormie une nuit en pleine forme. Vers 3 heures du matin, Maxine s’est réveillée en toussant et en ayant du mal à respirer.

« On pouvait voir son ventre se rétracter lorsqu’elle essayait de respirer. Et on pouvait voir que sa gorge avait du mal à respirer », se souvient Bellavance. « C’était vraiment effrayant.

L’histoire continue sous la publicité

« Il n’y a rien de pire que de voir son bébé avoir du mal à respirer. C’est une expérience horrible. »

Mme Bellavance a emmené sa fille aux urgences et elle a été immédiatement mise sous oxygène, car son taux d’oxygène était descendu très bas. Elle est restée à l’hôpital plusieurs jours sous oxygène jusqu’à ce qu’elle puisse respirer à nouveau par elle-même.

« Ce furent des journées très longues, a raconté Mme Bellavance. Elle était épuisée. Elle était molle et n’avait plus d’énergie.

« Il a fallu au moins une semaine après cela pour qu’elle se remette de son nez qui coule et retrouve un peu d’énergie. Elle a eu une toux pendant un mois après cela. »





1:51

Un groupe de travail canadien demande aux provinces de financer la protection contre le VRS pour les nourrissons et les femmes enceintes



Le VRS est un virus respiratoire particulièrement dangereux pour les jeunes bébés et les personnes âgées. Il peut entraîner des maladies plus graves, comme la pneumonie, chez les enfants de moins de deux ans, les personnes souffrant de problèmes cardiaques ou pulmonaires, les personnes dont le système immunitaire est affaibli, les personnes atteintes de maladies affectant leur système nerveux et les personnes de plus de 65 ans.

L’histoire continue sous la publicité

Les symptômes sont similaires à ceux d’un rhume ou d’une grippe. Chez les bébés, les symptômes peuvent inclure des difficultés à respirer et à s’alimenter, et une tendance à s’énerver facilement.

Recevez des nouvelles hebdomadaires sur la santé Recevez chaque dimanche les dernières nouvelles médicales et informations sur la santé.

« Si la première fois que l’enfant contracte le VRS se produit au cours des premiers mois de sa vie, les conséquences peuvent être très graves », a déclaré la Dre Eliana Castillo, professeure clinicienne agrégée aux départements de médecine et d’obstétrique et de gynécologie de l’Université de Calgary.

« Lorsque les enfants contractent le VRS au cours des premiers mois de leur vie, ils risquent d’avoir besoin d’aller à l’hôpital. Ce risque varie selon la saison, mais il peut atteindre 10 %. »

Tendance actuelle Un grimpeur tombe à mort à Devils Tower, laissant son partenaire bloqué

Les libéraux de Trudeau survivent au vote de confiance des conservateurs lors d’un test clé

Castillo a déclaré qu’à mesure que les enfants grandissent, leur risque de maladie grave diminue car leur système immunitaire est plus fort.

Il existe des mesures préventives que les gens peuvent prendre pour éviter de contracter le VRS, notamment se laver soigneusement les mains, porter un masque et rester à l’écart des autres lorsqu’ils sont malades.

Un vaccin contre le VRS est disponible pour les adultes de plus de 60 ans et les femmes enceintes, mais il n’est disponible que moyennant des frais en Alberta.

Selon les services de santé de l’Alberta, il existe des médicaments pour les bébés qui présentent un risque élevé de contracter une forme grave du VRS. Il est recommandé aux personnes concernées de consulter leur médecin pour obtenir plus d’informations.





2:05

L’accès à la protection contre le VRS chez les nourrissons varie d’une région à l’autre du Canada



Bellavance espère que le partage de son histoire aidera à informer d’autres parents sur la gravité du VRS.

L’histoire continue sous la publicité

« Il est très important que les parents soient conscients des risques. Il ne s’agit pas simplement d’un rhume mineur si vous avez un petit enfant qui l’attrape », a-t-elle déclaré. « Si nous avions su que cela aurait pu être le cas, je l’aurais gardée enfermée dans une chambre avec moi pendant quelques jours.

« Au cours de ces six premiers mois, ils sont tellement vulnérables qu’il vaut la peine d’essayer de prendre des mesures supplémentaires, même si elles semblent un peu extrêmes, pour les protéger de cela. »