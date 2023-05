Une mère adolescente qui a tué son fils de 38 jours avec une surdose de paracétamol après avoir écrit des extraits de journal effrayants est emprisonnée

Une maman adolescente qui a tué son bébé avec une surdose de paracétamol après avoir écrit une entrée de journal effrayante a été emprisonnée.

Ellie Jacobs, 19 ans, a mélangé le lait d’Archie Jacobs, âgé de 38 jours, avec le médicament.

Ellie Jacobs a été emprisonnée pendant cinq ans

Le nouveau-né avait également subi deux séries de fractures – une au tibia droit et quatre au gros orteil du pied droit – dans les jours qui ont précédé son décès.

Jacobs est maintenant emprisonné depuis cinq ans après avoir plaidé coupable d’homicide involontaire.

Luton Crown Court a appris que la mère, qui avait 16 ans lorsqu’elle a donné naissance à Archie, vivait à Biddlesden sur le même site de caravane que sa mère Sarah et son beau-père.

Tragiquement, sa mère a été écrasée et tuée par le partenaire de Jacobs, Christopher Martin, le 10 mai 2020.

Les amis et la famille ont proposé de prendre soin d’Archie pour la mère adolescente, mais elle a refusé leurs appels.

Jacobs a également refusé l’aide des services sociaux pour rester dans une unité mère-bébé avec Archie placé sur un plan de protection de l’enfance.

Malgré le Covid pandémieun travailleur social a effectué des visites hebdomadaires et a noté que la maison était propre mais encombrée de nombreux animaux.

Le 5 juin 2020, alors qu’Archie n’avait que cinq semaines, des ambulanciers paramédicaux ont été précipités dans la caravane.

Malheureusement, le bébé n’a pas pu être sauvé et a été déclaré mort sur les lieux.

En fouillant la maison de Jacobs, la police a découvert un journal contenant des entrées effrayantes écrites deux semaines seulement avant qu’elle ne tue son fils.

L’un d’eux a déclaré: « Je ne sais pas combien de temps je pourrai continuer à agir comme si j’allais bien. Je ne sais même plus ce que ça fait d’être bien.

« Je ne pense pas que je ressentirai cela à nouveau. Je veux dire que j’ai l’impression d’avoir (sic) tout, même ma maison qui est folle parce que j’ai un toit au-dessus de ma tête, mais cet endroit ne se sent tout simplement pas comme à la maison Je ne sais plus où est la maison.

« Ma maison a toujours été là où était ma mère. Tant que j’avais ma mère, j’allais bien.

Jacobs a poursuivi en écrivant qu’elle détestait « chaque seconde » sans sa mère et a raconté comment « elle commençait sérieusement à se débattre avec tout ».

La mère a ajouté: « Je me déteste tellement parce qu’à chaque fois que je regarde Archie, je ne ressens absolument rien, quand il pleure, je m’en fiche, et quand mon voisin me l’enlève pendant quelques heures pour me donner une pause, j’espère profondément que cette pause ne finira jamais.

«Je ne sais pas si c’est bien, mais quand je suis loin d’Archie, il ne me manque pas du tout, je sens juste un poids levé de mes épaules.

« Je n’ai aucune idée si c’est juste parce que j’ai beaucoup de choses à faire en ce moment et que je me bats sans ma mère, ou si c’est à cause de [ex partner] car Archie est un rappel de [him] et tout le mal qu’il m’a causé émotionnellement et physiquement !

Une autopsie a révélé que le petit Archie était mort d’une toxicité aiguë au paracétamol.

L’inspecteur-détective en chef Will Crowther de l’unité des crimes majeurs de la police de Thames Valley a déclaré: «Il s’agit d’un cas absolument tragique. Bébé Archie est mort alors qu’il n’avait que cinq semaines.

« Ellie Jacobs a admis avoir causé la fracture de la jambe et du pied d’Archie dans les jours précédant sa mort, et a admis qu’elle avait administré l’importante surdose de paracétamol qui avait causé sa mort.

« Cela a été une longue enquête qui a toujours cherché à découvrir la vérité sur ce qui est arrivé à Baby Archie, et je suis heureux qu’au cours du procès, Ellie Jacobs ait finalement accepté la responsabilité de ses actes épouvantables.

« J’espère que le fait que Jacobs ait maintenant plaidé coupable et ait été condamné aidera le reste de la famille d’Archie à commencer à avancer après cette période insupportable pour eux. »