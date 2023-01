Une mère adolescente et un bébé de 10 mois parmi six tués dans une fusillade en Californie | Nouvelles américaines

Une mère adolescente et son bébé de 10 mois ont été tués d’une balle dans la tête “à la manière d’un assassinat” lors d’une attaque qui a fait six morts dans le centre de la Californie.

Les autorités ont reçu un appel lundi à 3 h 38 du matin concernant plusieurs coups de feu tirés sur une résidence de Goshen, une ville située à environ 170 miles au sud du centre-ville de Los Angeles.

La police a déclaré qu’un homme armé avait tiré plusieurs balles dans le crâne d’Alissa Parraz, 17 ans, et avait tué son enfant, Nycholas, alors qu’ils tentaient de fuir l’attaque.

Les quatre autres victimes, qui sont toutes apparentées, étaient âgées de 19 à 72 ans, dont la grand-mère de Mme Parazz qui a été abattue alors qu’elle dormait.

La police cherche à savoir si un gang ou un cartel de la drogue a ciblé la famille et est à la recherche de deux suspects.

Le shérif du comté de Tulare, Mike Boudreaux, a déclaré qu’une enquête médico-légale avait révélé que Mme Parrazz avait tenté de s’enfuir, mais que le tireur s’était tenu au-dessus d’elle et lui avait tiré plusieurs balles.

Il a déclaré: “Il est très clair que cette famille était une cible.

“Rien de tout cela n’était accidentel… C’était délibéré, intentionnel et horrible”, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi.

Maison liée aux gangs et à la drogue

Il a ajouté qu’il n’y avait “aucune raison” pour que les hommes armés tuent la jeune mère et son enfant.

Les autorités ont déclaré qu’elles recherchaient deux suspects et ont offert une récompense de 10 000 $ pour les informations menant à leur arrestation.

M. Boudreaux a déclaré que la maison était liée aux gangs et à la drogue, mais mardi, il est revenu sur ses commentaires précédents selon lesquels la violence était probablement un cartel, affirmant que les enquêteurs étudiaient toujours cette possibilité.

Le shérif a cité des activités de gangs qui se sont produites dans le passé à la maison, mais a déclaré que toutes les personnes abattues n’étaient pas des trafiquants de drogue ou des membres de gangs.

En savoir plus sur Sky News :

Au moins 29 morts lors de la capture du fils du baron de la drogue “El Chapo”

Un enfant de six ans qui a tiré sur un enseignant a été fouillé dans son sac à dos

Samuel Pina, le grand-père de Mme Parazz, a déclaré: “Je ne sais pas quel genre de monstre ferait ça.”

Il a dit que l’adolescente et son bébé vivaient avec le côté paternel de la famille et que l’oncle de son père, le cousin de son père, sa grand-mère et son arrière-grand-mère avaient également été tués.

Trois ont survécu à l’attaque

L’adolescente, sa grand-mère et le bébé font partie des victimes présumées innocentes.

Les quatre autres victimes étaient : Rosa Parraz âgée de 72 ans, Eladio Parraz, Jr. âgé de 52 ans, Jennifer Analla, âgée de 49 ans et Marcos Parraz, âgé de 19 ans.

Trois personnes ont survécu à l’attaque et seront interrogées par la police.

M. Boudreaux a déclaré que M. Parazz Jr, un criminel condamné, n’était pas la “cible initialement prévue” et a refusé de donner des détails.

Goshen est une communauté du centre de la Californie d’environ 3 000 habitants dans la vallée agricole de San Joaquin.