Une mère accusée d’homicide involontaire et de cruauté envers les enfants après que son fils de 7 ans a été retrouvé mort devant la maison par temps glacial

Une maman a été accusée d’homicide involontaire après que son fils de sept ans est mort de froid à l’extérieur par l’une des nuits les plus froides de l’année.

Hakeem Hussain a été tragiquement retrouvé devant la maison mitoyenne de son grand-oncle où lui et sa mère séjournaient à Nechells, Birmingham.

Tragic Hakeem Hussain, 7 ans, a été retrouvé dehors par temps glacial et n’a pas pu être sauvé Crédit : BPM Média

Sa mère Laura Heath, 39 ans, a été accusée d’homicide involontaire et de quatre chefs de cruauté envers un enfant Crédit : Facebook/Laura Heath

Deux ambulances et un ambulancier se sont précipités sur les lieux à 7h30 le 26 novembre 2017, mais il avait subi un arrêt cardiaque et n’a pas pu être sauvé.

La mère de Hakeem, Laura Heath, 39 ans, a maintenant été accusée d’homicide involontaire et de quatre chefs de cruauté envers un enfant.

Elle doit comparaître devant les magistrats de Birmingham jeudi.

Mark Paul, chef de l’unité de traitement des affaires complexes du Crown Prosecution Service, a déclaré : « À la suite du décès de Hakeem Hussain, sept ans, à Birmingham en novembre 2017, le Crown Prosecution Service a autorisé la police des West Midlands à inculper Laura Heath d’un chef d’accusation de homicide involontaire et quatre chefs de cruauté envers un enfant.

« Le CPS a autorisé des accusations après un examen attentif de toutes les preuves qui nous ont été présentées par la police à la suite de son enquête.

« Les infractions présumées se sont produites entre le 12 avril 2017 et le 26 novembre 2017. »

Hakeem, un élève de troisième année à la Nechells Primary Academy, a malheureusement été retrouvé à quelques mètres de son école.

Le scintillement de ses beaux yeux était aussi brillant que les étoiles dans le ciel, et notre amour pour lui brillera pour toujours. La directrice de Hakeem Julie Wright

Une première autopsie n’a pas permis de déterminer la cause de son décès.

La directrice Julie Wright a déclaré à l’époque: « Hakeem était un très beau petit garçon, un grand ami pour de nombreux membres du personnel et des enfants avec un sens de l’humour méchant et un rire contagieux.

« C’était une âme chaleureuse et généreuse qui était talentueuse dans de nombreux domaines du programme d’études, mais surtout dans la musique et les arts.

« Sa performance en tant que » star de Noël « au cours de la deuxième année de la crèche l’année dernière restera avec moi pour toujours car il a totalement volé la vedette avec sa voix claire et sa présence sur scène.

« Il n’y avait pas un œil sec dans la maison alors qu’il prononçait ses lignes avec poignant, grâce et humour.

« Le scintillement de ses beaux yeux était aussi brillant que les étoiles dans le ciel, et notre amour pour lui brillera pour toujours, de la part de toute sa famille Nechells.

« Hakeem nous manquera beaucoup à tous. »

Les hommages ont afflué pour le jeune que les voisins ont décrit comme « une charmante petite âme ».

L’un d’eux a dit à l’époque: « C’était le petit enfant le plus doux. Il serait toujours plein de haricots et saluait et disait bonjour. Juste une charmante petite âme. »

L’inspecteur-détective Jim Munro, de la police des West Midlands, a déclaré à l’époque: « Il s’agit d’un cas tragique et a naturellement eu un impact énorme sur la communauté.

« Nous travaillons avec des agences partenaires, y compris des responsables de la santé et de l’éducation, pour garantir que les personnes proches de Hakeem reçoivent le soutien dont elles ont besoin. »