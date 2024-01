Une mère a ignoré les messages du tireur d’une école du Michigan sur les hallucinations parce qu’elle montait à cheval

PONTIAC, Michigan (AP) — Les procureurs ont cherché vendredi à présenter la mère d’un tireur dans une école du Michigan comme un parent distant plus intéressé par les chevaux que par la santé mentale de son fils adolescent qui avait apparemment des hallucinations des mois auparavant. tuant quatre étudiants.

Jennifer Crumbley, 45 ans, est jugée pour homicide involontaire, le les parents pour la première fois ont été accusés lors d’une fusillade dans une école aux États-Unis. Elle et son mari sont accusés d’avoir contribué aux décès survenus au lycée d’Oxford en négligeant les besoins de leur fils et en rendant une arme à feu accessible à la maison.

Les preuves montrent que Jennifer Crumbley et son mari, James, montaient à cheval et n’ont pas répondu lorsqu’Ethan Crumbley lui a envoyé des SMS le 17 mars 2021, disant que leur maison était hantée.

Elle avait dit à son mari plus tôt dans la journée qu’elle voulait « se saouler et monter à cheval », selon un message affiché au jury.

Ethan Crumbley a déclaré qu’il avait peur parce que les « démons » « lançaient des bols ».

« Pouvez-vous répondre ? » il a demandé à sa mère.

Trois jours plus tard, alors que ses parents montaient à nouveau à cheval, Ethan Crumbley a envoyé un message : « Les vêtements ont commencé à s’envoler des étagères. Ce genre de choses n’arrive que lorsque je suis seul à la maison.

En avril 2021, sept mois avant l’attaque de l’école, il a déclaré à un ami qu’il était « en train de mourir mentalement et physiquement ». Il a dit qu’il avait demandé à son père de l’emmener chez un médecin, mais qu’on lui avait dit de « se calmer ».

Les procureurs ont cherché à comparer la négligence présumée de son fils avec les messages plus détaillés de Jennifer Crumbley sur le traitement dont son cheval, Billy, avait besoin pour une mauvaise jambe.

“Assurez-vous de vous placer entre les bulbes du talon”, a-t-elle ordonné.

C’était un jour avant la fusillade à l’école. Au même moment, l’école lui laissait un message vocal pour lui dire qu’Ethan Crumbley cherchait des munitions sur son téléphone, mais qu’il n’était pas en difficulté. Le message a été diffusé au tribunal.

Le jeune de 17 ans était condamné à la prison à vie en décembre après avoir plaidé coupable de meurtre, de terrorisme et d’autres crimes. Ethan Crumbley avait 15 ans au moment de la fusillade.

James Crumbley sera jugé pour homicide involontaire en mars.

L’avocat de la défense de Jennifer Crumbley a déclaré que la mère était « hypervigilante » à l’égard de son fils et qu’elle ne devrait pas être inculpée dans cette tragédie.

L’avocat, Shannon Smith, souhaite qu’Ethan Crumbley ou ses médecins témoignent sur sa santé mentale, mais ses avocats ont déclaré qu’il invoquerait son droit de garder le silence et qu’il ne renoncerait pas non plus à son droit à la vie privée avec les psychiatres.

___

Suivez Ed White sur https://twitter.com/edwritez