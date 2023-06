Une mère a dit à ses enfants de quitter le site de l’accident d’avion en Colombie pour survivre, selon sa famille

Les sauveteurs ont retrouvé les frères et sœurs, âgés de 13, 9, 4 et 1 ans, vendredi, après avoir ratissé la région reculée de la nature sauvage de l’Amazonie pendant cinq semaines, traquant des signes épars de leur survie, notamment un abri de fortune et des fruits à moitié mangés. Les enfants sont en convalescence dans un hôpital.

Le mois dernier, les chercheurs ont trouvé l’épave et les corps de trois adultes, dont la mère des enfants, mais les frères et sœurs – qui sont membres du groupe autochtone Huitoto – avaient quitté le site de l’accident. Des détails émergent lentement sur la façon dont ils ont réussi à survivre pendant 40 jours.

Lesly Jacobombaire Mucutuy, 13 ans, a déclaré au père de ses deux plus jeunes frères et sœurs que leur mère avait survécu pendant quatre jours après l’accident d’avion du 1er mai, a déclaré Ranoque aux journalistes devant l’hôpital où les enfants étaient soignés dimanche.

« Lesly, Tien, Soleiny et Cristín se portent bien, dans un processus de récupération extraordinaire qui montre la force et le pouvoir qu’ils ont », dit Adriana Velásquez Lasprilla directeur adjoint de l’Institut du bien-être familial, l’agence colombienne de protection de l’enfance.

Peu de temps après le décollage du petit avion Cessna le 1er mai, le pilote a signalé une panne de moteur lors d’un appel radio, selon l’Autorité de l’aviation civile de Colombie. L’avion a disparu du radar. Lorsque le site de l’accident a été atteint plus de deux semaines plus tard, l’avion pouvait être vu coincé dans le sol de la jungle – son nez et son cockpit écrasés. Les trois adultes ont été découverts morts, mais les frères et sœurs étaient absents du site. Un rapport ultérieur a indiqué que les enfants étaient assis à l’arrière de l’avion, qui était moins endommagé.