Une mer dégoûtante remplie d’eaux usées qui sévit dans les stations balnéaires turques populaires auprès des Britanniques et tue la vie marine

DÉGUSTANT « la morve » de la mer remplie d’eaux usées afflige les stations balnéaires turques populaires auprès des Britanniques et tue la vie marine.

L’épaisse couche de mucus recouvre une grande partie de la mer de Marmara et s’étend sur les eaux près d’Istanbul, dans l’ouest du pays.

Une vue aérienne de la couche formée sur la mer, causée par la morve marine près des quartiers de Maltepe, Kadikoy et Adalar à Istanbul Crédit : Getty

Le rivage d’Istanbul avec la mer de Marmara est couvert de « morve de mer » Crédit : AFP

Les « morves de mer » constituent une menace pour la vie marine de la région Crédit : Getty

La région contient un certain nombre de stations balnéaires populaires auprès des Britanniques, dont Erdek, ainsi que la deuxième grande ville de Turquie.

La « morve de mer » constitue également une menace pour la vie marine et l’industrie de la pêche locale.

Les scientifiques affirment que le changement climatique et la pollution ont contribué à la prolifération de la matière organique, également connue sous le nom de mucilage marin, qui contient une grande variété de micro-organismes et peut prospérer lorsque des eaux usées riches en nutriments se déversent dans l’eau de mer.

Des images de drones tournées au-dessus de la mer de Marmara montrent des ferries et des cargos sillonnant les ports et l’eau de mer recouverte de la substance visqueuse et grisâtre qui peut étouffer la vie marine.

« Le sort de la mer de Marmara est le résultat de ce que les humains ont fait. C’est le résultat des déchets ménagers et de la pollution », a déclaré le cinéaste Tahsin Ceylan, qui réalise un documentaire sur l’impact de la morve marine.

« La seule chose à faire est de ne pas jeter vos déchets à la mer », a-t-il déclaré. « Je pense que la nature ne mérite pas ça. »

La Turquie élabore un plan d’action pour faire face au problème

Les experts disent que les morves de mer ont été causées par des eaux usées non traitées et des températures de mer plus élevées causées par le changement climatique Crédit : Reuters

La Turquie a reconnu que la morve de mer était un problème grave Crédit : EPA

Les experts préviennent que le mucilage se produira plus souvent en raison du réchauffement climatique Crédit : AFP

Les experts ont lié la quantité croissante de morve de mer aux températures élevées de la mer résultant du changement climatique ainsi qu’au rejet d’eaux usées non traitées dans la mer.

Le ministre de l’Environnement, Murat Kurum, a déclaré que la morve de mer était un problème grave et qu’une équipe de 300 personnes évaluait des dizaines de points dans la mer de Marmara ainsi que des installations de traitement des eaux et des sources de pollution.

Il a déclaré que le gouvernement rassemblerait toutes les parties concernées vendredi et annoncerait dimanche un plan d’action pour protéger la mer.

L’hydrobiologiste Levent Artuz a averti que de tels problèmes écologiques continueront à moins qu’il n’y ait un changement dans le comportement des gens.

« Tant que nous poursuivrons ces pratiques, cela n’a pas beaucoup de sens de s’attendre à des résultats différents. Nous continuerons à rencontrer des catastrophes comme celle-ci », a-t-il déclaré, soulignant l’augmentation des rejets d’eaux usées dans les eaux ces dernières années.

Les Britanniques ont effectué plus de 2,5 millions de visites en Turquie en 2019, selon les chiffres du gouvernement.

En avril de cette année, la Turquie a levé la suspension des vols directs en provenance du Royaume-Uni.

Aucun certificat de vaccination Covid ne sera requis pour les voyageurs internationaux entrant dans le pays, seul un résultat de test PCR négatif sera nécessaire.

Le ministre du Tourisme, Mehmet Ersoy, a déclaré que le pays « se réjouit d’accueillir les touristes britanniques à bras ouverts ».