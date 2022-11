Une mer de serge rouge alors que des milliers d’agents rendent hommage au gendarme de la GRC de la Colombie-Britannique. Shaelyn Yang – Kelowna Capital Nouvelles

Des milliers d’agents vêtus de serge rouge ont défilé à l’unisson dans une procession dirigée par un corps de cornemuses de la GRC, un corbillard et un cheval sans cavalier lors des funérailles du gendarme de la GRC décédé. Shaelyn Yang mercredi.

La procession à Richmond, en Colombie-Britannique, a commencé sous un grand drapeau canadien accroché entre deux échelles allongées de camions de pompiers, alors que des civils et des pompiers en uniforme, des coquelicots épinglés à leurs revers, bordaient les rues pour regarder la marche.

Yang, une agente de santé mentale et de sensibilisation des sans-abri de 31 ans, a été poignardée à mort il y a deux semaines alors qu’elle et un employé de la ville de Burnaby tentaient d’émettre un avis d’expulsion à un homme qui vivait dans une tente dans un parc local .

Yang a tiré sur la suspecte avant sa mort, et le chien de garde de la police de la Colombie-Britannique a déclaré plus tard que Jongwon Ham avait subi une intervention chirurgicale pour ses blessures.

Ham, 37 ans, est accusée de meurtre au premier degré dans sa mort et devait comparaître mercredi devant un tribunal de Vancouver pour détention provisoire.

Yang, qui vivait à Richmond, est honoré par des funérailles régimentaires ou militaires, conformément aux protocoles de la GRC pour un officier décédé dans l’exercice de ses fonctions.

La GRC a déclaré que jusqu’à 2 000 agents de la Colombie-Britannique et de partout au Canada sont rejoints dans le cortège par des membres de l’Agence des services frontaliers du Canada, des Forces armées, des shérifs, des pompiers et du service d’ambulance de la Colombie-Britannique, tandis que 1 500 autres membres assisteront également aux funérailles.

Sergent de la GRC. Chris Manseau a déclaré que le taux de participation n’est pas une surprise, car un décès en service affecte tous les policiers.

“Nous nous protégeons tous les uns les autres, nous nous soutenons tous, et quand quelque chose de tragique comme celui-ci se produit, cela nous nuit tous”, a-t-il déclaré dans une interview avant le cortège mercredi. «Je pense que le fait que nous soyons nombreux à se réunir est bon pour tout le monde. Cela fait partie du processus de guérison.

La famille de Yang a déclaré dans une déclaration antérieure qu’elle “vivait un immense chagrin”, mais qu’elle était reconnaissante des condoléances et du soutien qu’elle avait reçus, remerciant la GRC d’avoir pris les dispositions nécessaires pour l’honorer officiellement.

Angel Liu, directrice générale du Bureau économique et culturel de Taipei, le bureau diplomatique de facto de Taïwan à Vancouver, a déclaré qu’elle avait assisté à des funérailles privées au cours du week-end avec environ 400 personnes, dont les amis et la famille de Yang, ses collègues, les conseillers municipaux de Richmond et le maire.

« Les membres de la famille de Yang nous ont dit à quel point Yang était excitée lorsqu’elle est devenue officier de la GRC et qu’elle a choisi cette carrière avec son cœur », a déclaré Liu dans une entrevue réalisée en mandarin mercredi.

“Elle est la fille d’immigrants taïwanais, donc je suis ici pour représenter le gouvernement taïwanais pour rendre hommage et rendre hommage à Const. Yang.

