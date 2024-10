une mer de briques ondulantes inonde les intérieurs de cafés de cinéma chinois grâce au partenariat One Plus

des vagues de briques se propagent à l’intérieur du CAFÉ et du cinéma grâce au partenariat One Plus

Entreprise de design basée à Hong Kong Partenariat One Plus dévoile le cinéma et café-bar Gaoxingli Insun à Haikou, Chine. Créé sous le concept Footprints Fade, Waves Embrace, le projet s’inspire de l’attrait côtier de Hainan. Des structures en forme de vagues traversent les murs et les plafonds, superposées briques de différentes longueurs et nuances de topaze. De texture rugueuse mais polie, ces briques sont formées à partir du sable des plages voisines, ajoutant une qualité terreuse. Des panneaux de verre subtils permettent à la lumière du soleil de pénétrer dans le café de la cinémaprojetant des reflets qui ressemblent à la lumière du soleil scintillant sur les vagues. Sous tous les angles, l’intérieur révèle des couches de formes fluides, courbées et ondulantes sur les sols, les murs et les comptoirs selon des motifs marins. L’éclairage dissimulé et les bouches d’aération cachées, visibles uniquement sous certains angles, ajoutent une riche profondeur qui témoigne de l’attention portée aux détails dans tout l’espace.



images gracieuseté de One Plus Partnership

les courbes remplissent l’intérieur du cinéma et du café-bar Gaoxingli Insun

L’intérieur réalisé par le équipe chez One Plus Partnership, on se sent vivant avec le mouvement ; les vagues de briques ondulent, invitant les invités à entrer, tandis que les lumières tracent un chemin régulier le long du sol. Les tables et les chaises suivent le motif des vagues, avec des bords incurvés s’évasant doucement comme des cloches. Certaines briques s’élèvent comme des collines, tandis que d’autres sont basses, semblant s’incliner devant la conception globale. Même le sol reflète ce motif, avec de douces vagues d’un gris sourd, subtilement éclairées pour guider chaque pas et éviter les faux pas. Les courbes fluides s’étendent jusqu’aux comptoirs et aux cabines, avec des combinaisons de couleurs et de formes qui évoquent des vagues formées à partir de matériaux inattendus. Au fur et à mesure que l’on se déplace dans l’espace, la lumière et l’ombre jouent sur les surfaces texturées, rappelant les paysages apaisants que l’on rencontre au bord des rivières ou des plages.



One Plus Partnership adopte le concept Footprints Fade, Waves Embrace

les teintes automnales saturent l’auditorium et le hall

Dans l’auditorium, les couleurs et les textures fusionnent en de larges traits qui tourbillonnent autour des murs comme le pinceau d’un peintre. Le tissu dimensionnel qui tapisse les murs ressemble à du bois fraîchement coupé, superposé selon des motifs qui font écho au design du hall, tandis que la disposition des sièges et les couleurs chaudes évoquent l’ambiance d’un atelier de fleuriste. Un léger parfum de lavande et de pivoines persiste dans l’air, se mélangeant aux teintes chaudes pour renforcer la sensation de confort.

Dans tout le cinéma, des pastels subtils et des nuances automnales enveloppent les piliers et les chaises, ajoutant une chaleur douce et cohérente. Dans le hall, les clients peuvent se détendre dans des sièges aux tons cuivrés recouverts d’un tissu moelleux et velouté, dont les tons terreux rappellent les feuilles d’automne et les épices de citrouille, une scène conçue pour le confort de l’automne.



le projet s’inspire de l’attrait côtier de Hainan



des structures en forme de vagues traversent les murs et les plafonds



briques de différentes longueurs et nuances de topaze