Une mer agitée entraîne l’annulation de 18 départs de BC Ferries

Toutes les traversées en ferry vers et depuis la baie de départ de Nanaimo ont été annulées en raison de la mer agitée.

BC Ferries a publié un avis de service en fin de matinée le lundi 7 novembre, l’informant qu’il annulait toutes les traversées entre Departure Bay et Horseshoe Bay pour le reste de la journée en raison de “conditions météorologiques défavorables”.

Une publication sur les réseaux sociaux de BC Ferries a noté que “l’état actuel de la mer et les vents violents ont rendu la navigation de Nanaimo à Horseshoe Bay aujourd’hui dangereuse”.

Il y a également des annulations affectant la route Horseshoe Bay-Langdale. Au total, 18 départs ont été annulés aujourd’hui.

La compagnie de ferry a également émis un avis de service avertissant que les traversées du matin et du début d’après-midi du mardi 8 novembre risquent d’être annulées.

“La sécurité de nos passagers et de notre équipage est d’une importance primordiale pour nous, et nous vous tiendrons informés dès que de plus amples informations seront disponibles. Nous nous excusons pour tout inconvénient résultant de ces annulations de navigation », a déclaré BC Ferries.

Pour plus d’informations, visitez www.bcferries.com.

