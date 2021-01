Une femme passe devant des tentes pour sans-abri dans le quartier de Dupont Circle à Washington, DC en mai. | Tom Williams / Appel CQ-Roll via Getty Images

Un incendie, la répétition d’inauguration de Biden et 500 000 sans-abri américains.

Ce que l’on craignait d’être une attaque près du Capitole des États-Unis lundi s’est plutôt avéré être un incendie qui a blessé une femme sans abri et détruit ses biens. Et la réaction à cela révèle à quel point il est devenu normal que le sans-abrisme existe dans l’un des pays les plus riches du monde.

L’incendie a conduit à un verrouillage d’une répétition d’inauguration dans le complexe du Capitole américain après avoir «envoyé un panache de fumée dans l’air et causé des problèmes de sécurité dans une ville déjà agitée», a rapporté l’Associated Press.

Les premiers intervenants sont arrivés à l’incendie et auraient trouvé une femme en détresse – ses biens brûlaient et elle a été blessée. Ils ont rapidement éteint l’incendie et après avoir reçu un traitement, elle a refusé d’être emmenée à l’hôpital pour un examen plus approfondi, a déclaré à Vox Vito Maggiolo, un porte-parole du département DC Fire and EMS.

Le réservoir d’essence portable de la femme – qui contenait du gaz inflammable – avait explosé, ce que les pompiers soupçonnent d’être ce qui a suscité des inquiétudes quant à une attaque potentielle contre le Capitole.

La réponse sécuritaire accrue qui a transformé un petit incendie en une histoire nationale est le résultat de la récente prise d’assaut du Capitole. Après l’insurrection du 6 janvier, le ministère de la Défense a autorisé jusqu’à 25 000 soldats de la Garde nationale à soutenir la sécurité de l’inauguration de mercredi. Comme l’a rapporté Alex Ward de Vox: «C’est une présence de sécurité massive. … La «vague» de troupes américaines supplémentaires du président Barack Obama en Afghanistan à la fin de 2009 se composait de 30 000 soldats. Et cette sécurité accrue vient en plus de la véritable forteresse qui a été édictée autour du Capitole.

Toutes ces mesures ont été mises en place en raison des craintes de nouvelles activités violentes de la part des extrémistes pro-Trump qui, comme l’a rapporté Anna North de Vox la semaine dernière, pourraient avoir l’intention de prendre d’assaut les maisons de l’État et même potentiellement d’encercler la Maison Blanche et le Capitole avant l’inauguration. Journée. Ces menaces ne se sont pas encore concrétisées.



Tom Williams / Getty Images Un ouvrier installe un fil de rasoir en vue de l’inauguration présidentielle de mercredi.

Michael M. Santiago / Getty Images Un membre de la Garde nationale veille derrière une clôture de sécurité près du Capitole américain le 17 janvier à Washington, DC.

Mais avec l’incendie à Washington, le soulagement d’une menace dissipée se mêle à quelque chose de troublant: une femme sans-abri blessée a perdu son abri, ses moyens de rester au chaud et doit maintenant trouver un autre logement. Elle n’est pas seule – on estime que 500 000 Américains sont sans abri en partie parce que les politiques fédérales, étatiques et locales garantissent qu’ils restent ainsi.

L’itinérance en Amérique pendant Covid-19

Bien que le sans-abrisme soit notoirement difficile à mesurer en raison de la nature transitoire de la population et des définitions variables du terme, le ministère du Logement et du Développement urbain a constaté que le sans-abrisme avait augmenté en 2019, avec 567715 personnes sans domicile pendant au moins une nuit.

Il existe une variation géographique significative de ces chiffres; par exemple, «vingt-neuf États et le district de Columbia ont signalé des baisses … tandis que 21 États ont signalé des augmentations.» À elle seule, la Californie a vu 21306 personnes sans abri de plus qu’en 2018 – une augmentation de 16,4% qui a considérablement fait grimper les statistiques nationales.

Ces chiffres vont probablement empirer. La pandémie a exercé une pression considérable sur le bas du marché locatif, car les pertes financières associées au ralentissement économique lié à Covid-19 sont concentrées parmi les personnes à faible revenu qui ont tendance à être locataires.

Cela signifie que 30 millions d’Américains risquent d’être expulsés alors qu’ils luttent pour gagner un loyer – augmentant potentiellement considérablement le sans-abrisme. L’administration Biden a annoncé son intention de prolonger le moratoire national actuel sur les expulsions (qui expirera le 31 janvier) jusqu’au 30 septembre. Bien que l’administration puisse le faire par décret, il pourrait y avoir une vague d’expulsions à cette date. Même si la pandémie est mieux maîtrisée à ce stade, les pertes économiques subies par ceux qui sont sur le point de perdre leur maison peuvent continuer. Et même si l’extension de Biden devait entrer en vigueur, beaucoup pourraient encore perdre leur maison – les expulsions informelles se produisent fréquemment parmi les populations vulnérables, ignorant leurs droits ou incapables de les exercer.

Comme je l’ai signalé plus tôt cette année, des recherches préliminaires montrent que les expulsions pendant la pandémie pourraient causer plus de décès et des taux de transmission plus élevés – à la fois parmi les populations de sans-abri et dans l’ensemble de la population. Une étude a révélé que près de 11 000 décès liés à Covid-19 pourraient être imputés à la levée des moratoires sur les expulsions, et ce chiffre pourrait être un sous-dénombrement.

L’itinérance – et la crise du logement dans son ensemble – sont des choix politiques

La crise du sans-abrisme aux États-Unis est un sous-ensemble d’un échec national à garantir que le pays fournit suffisamment de logements à sa population. Selon Redfin: «Les inscriptions actives (le nombre de maisons mises en vente à tout moment au cours de la période) ont chuté de 33% à partir de 2020 pour atteindre un nouveau plus bas historique» en janvier. Cela signifie que même si la demande de logements neufs augmente, il n’y en a tout simplement pas assez pour répondre à ce besoin.

Une offre limitée signifie une concurrence accrue pour le logement disponible et cette concurrence profite aux personnes à revenu élevé et moyen. Et les réglementations de zonage locales, qui font qu’il est plus difficile pour les promoteurs de répondre aux signaux de la demande et de construire suffisamment de logements au taux du marché, font partie de ce qui crée cette pénurie. Certains de ces règlements de zonage interdisent même la construction de tout sauf de bâtiments unifamiliaux. À Washington, DC, par exemple, le zonage unifamilial occupe «75% de tous les lots fiscaux de DC et 43% de toute la superficie n’appartenant pas au gouvernement fédéral», selon le DC Policy Center.

Cela signifie que les personnes à la recherche de duplex, condos, appartements ou autres unités plus petites qui pourraient répondre à un budget limité ne disposent que de 25% du DC.

En plus, règlements de zonage permettre à de petits groupes de personnes (même ceux qui ne sont pas représentatifs de l’ensemble de la population) de bloquer un nouveau développement pour un certain nombre de raisons. Les fonds nécessaires pour contrer cette opposition et se conformer à des réglementations onéreuses peuvent également faire grimper le coût de développement des maisons, ce qui pousse les promoteurs à investir uniquement du temps et de l’énergie dans la construction d’unités de luxe et de propriétés garanties de générer des bénéfices..

Cette question a été caractérisée par un dépliant de Berkeley, en Californie, diffusé lundi sur Twitter, qui a averti qu’un nouveau développement «favorise les pandémies et la pauvreté».

«un immeuble skidrow qui favorise la pandémie et la pauvreté», non, il transforme un parking vide en un parking de 4 étages avec 42 chambres et des logements partagés au rez-de-chaussée commercial sur deux grands couloirs de transport en commun mais le dépliant * contient * de nouvelles entrées de bingo NIMBY https://t.co/DFMrV78Bml – (((Matthew Lewis))) est un propagandiste des combustibles fossiles (@mateosfo) 18 janvier 2021

Bien sûr, ce qui «favorise les pandémies et la pauvreté» est de refuser de permettre aux promoteurs de construire suffisamment de logements pour répondre à la demande, et des logements dont le prix est accessible à tous. Ce manque de logements aggrave l’incapacité du gouvernement fédéral à fournir un soutien suffisant pour garantir que les sans-abri – qui ne seront peut-être jamais desservis par un logement au prix du marché – trouvent un logement.

La crise du logement n’est pas un problème simple. Faire face à la hausse des coûts de construction, veiller à ce que des logements abordables soient développés dans des zones pour offrir des opportunités sans augmenter la ségrégation résidentielle et travailler avec les résidents locaux pour atténuer les inquiétudes sont tous des problèmes économiques et politiques difficiles.

Mais réduire considérablement le sans-abrisme semble possible – si le gouvernement fédéral est prêt à dépenser l’argent. Comme l’explique Binyamin Appelbaum du New York Times: «Au cours de la dernière décennie, le gouvernement fédéral a mené une campagne très réussie pour réduire l’itinérance chez les anciens combattants. Le gouvernement a rapporté en janvier qu’il avait réduit le nombre d’anciens combattants sans abri de 50 pour cent – d’environ 75 000 en 2010 à environ 37 000 à la fin de 2019. Trois États et plusieurs dizaines de villes ont fourni un logement à l’ensemble de leurs populations d’anciens combattants.

Cela a été accompli grâce à une aide directe en espèces et en fournissant un logement avec services de soutien, comprenait des services de conseil et de soins de santé en plus du logement. Le programme, appelé HUD-VASH (HUD-Veterans Affairs Supportive Housing), a coûté 40 millions de dollars en 2019.

Ce programme, bien que centré sur une population de 75 000 au lieu de 500 000, pourrait servir de modèle pour lutter contre l’itinérance de manière plus large. Appelbaum écrit que même avec des estimations très libérales, «la population des sans-abri du pays pourrait être logée pour 10 milliards de dollars par an». Mais tous les sans-abri n’ont pas nécessairement besoin d’une aide directe du gouvernement – pour éliminer l’insécurité du logement, le gouvernement doit s’assurer qu’il n’empêche pas le marché de fournir le logement qu’il peut.



Brittany Murray / Getty Images Un campement de sans-abri à Los Angeles, Californie, en décembre 2020.

Les États-Unis ne sont pas contraints financièrement de réduire considérablement l’insécurité du logement et d’éliminer le sans-abrisme. Et continuer sur notre voie actuelle consiste à normaliser la croissance des campements dans nos villes les plus riches, à renforcer la ségrégation résidentielle et à rendre plus difficile pour beaucoup de se payer un logement.