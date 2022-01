Une «menace» inquiétante contre les pom-pom girls de l’école alors que le pentagramme et les «13 sacrifices» sont griffonnés sur le visage des filles sur la photo de l’équipe

On ne sait pas si la personne qui a envoyé la photo a un lien avec le lycée Mountain View à Orem

Fucci a également déclaré: « Je veux juste parler à ma mère et à mon père. »

La dernière fois que l’écolier a été vu au tribunal, il s’est balancé d’avant en arrière sur sa chaise et a dit qu’il ne laisserait pas « vous, les démons, prendre mon âme ».

Fucci a comparu pour la dernière fois devant le tribunal en octobre et sa prochaine comparution devrait avoir lieu le 2 février.

Essayant de rassurer les parents, Ericksen a déclaré : « Concernant ce problème, nous pouvons dire avec une certitude à 100 % que nous avons traité la menace et appliqué les mesures disciplinaires appropriées.

Une lettre de l’école a déclaré: « Nous connaissons les parties impliquées dans la menace et nous avons pris les mesures appropriées pour nous assurer que vos élèves sont en sécurité. »

Mais, le directeur Mike Ericksen et le directeur adjoint Mickelle Bos ont déclaré que l’école avait travaillé aux côtés de l’entraîneur des pom-pom girls pour enquêter sur l’incident.

On ne sait pas si la personne qui a envoyé l’image effrayante a un lien avec l’école ou les élèves.

Dans un communiqué, les responsables de l’Alpine School District ont déclaré au point de vente que la sécurité des élèves était leur priorité et qu’un tel comportement ne serait « pas toléré ».

Les pom-pom girls de l’Utah ont reçu une photo d’équipe troublante griffonnée avec la phrase « Cheer is Evil »

La lettre « X » et les mots obsédants « 13 sacrifices » ont été griffonnés sur certains des visages des élèves du lycée Mountain View à Orem, dans l’Utah.

Les pom-pom girls de l’ÉCOLE ont reçu une photo d’équipe troublante marquée d’un pentagramme et de la phrase effrayante « Cheer is Evil ».

