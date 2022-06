Une menace imminente – The New York Times

Comment les résidents ont-ils réagi à ce sentiment accru de menace?

Ils sont de plus en plus nombreux à prendre les choses en main. Taïwan a une société civile forte et de plus en plus d’organisations non gouvernementales organisent ce qu’on appelle des ateliers de défense civile. J’en ai récemment visité un à Taipei dans un espace de coworking élégant. Cette organisation, Kuma Academy, donne des cours axés sur des sujets comme les premiers secours et la désinformation chinoise. Environ 40 personnes d’horizons et d’âges différents ont renoncé à leurs week-ends pour écouter des conférences sur des sujets tels que la lutte contre la désinformation et pour acquérir des compétences pratiques telles que l’utilisation d’un pansement pour arrêter les saignements. Tout le monde écoutait attentivement et prenait des notes sur leurs ordinateurs portables.