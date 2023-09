Une menace cachée pour la santé visuelle qui augmente rapidement

Bien qu’il existe différents types de maladie, environ neuf personnes sur dix aux États-Unis souffrent de glaucome primitif à angle ouvert (GPAO).

Elle est plus fréquente chez les personnes de plus de 60 ans, celles ayant des antécédents familiaux de glaucome et les personnes diabétiques. Cela affecte de manière disproportionnée les Noirs, qui sont six fois plus susceptibles que les Blancs de souffrir d’une perte de vision avancée due à la maladie.

Plus de 120 000 personnes aux États-Unis sont aveugle à cause du glaucomereprésentant 9 à 12 % de tous les cas de cécité.

Les traitements du glaucome vont des gouttes oculaires aux traitements au laser en passant par la chirurgie, tous visant à réduire la pression oculaire. Certains médecins recommanderont des médicaments par voie orale ainsi que des gouttes pour les yeux.

« Nous disposons de nombreuses options de traitement et elles fonctionnent plutôt bien », a déclaré Schuman. «Mais la première étape est que la personne sache qu’elle souffre de glaucome, et la deuxième étape est qu’elle cherche des soins.

Types de glaucome plus rares comprennent le glaucome à tension normale, qui est plus fréquent chez les personnes d’ascendance japonaise, et le glaucome congénital, présent dès la naissance et qui touche environ un bébé sur 10 000 né aux États-Unis.