Une meilleure utilisation de la technologie dans les prisons faciliterait la transition vers la société, selon un chercheur

Une meilleure utilisation de la technologie dans les prisons améliorerait les relations familiales et, à terme, les chances d’un détenu de réussir sa réinsertion dans la société.

Le Dr Lukas Carey, chercheur à l’Université de la Nouvelle-Angleterre (UNE), devrait le savoir. Il a lui-même été incarcéré pendant un an et gère désormais la réinsertion d’anciens prisonniers en Australie occidentale.

Dans une étude qui vient d’être publiée, Lukas et ses collègues, le Dr Caroline Doyle de l’UNSW et Joanna Cui, diplômée en droit de l’ANU, ont conclu qu’il était possible de faire beaucoup plus pour soutenir les victimes invisibles du système de justice pénale : les enfants de parents incarcérés. Ils courent un plus grand risque de subir un désavantage socio-économique et peuvent souffrir d’une mauvaise santé mentale et physique, en particulier les enfants d’aborigènes et d’insulaires du détroit de Torres, qui sont plus susceptibles d’être emprisonnés.

Les chercheurs pensent qu’il existe une mesure simple et peu coûteuse qui pourrait aider. Ils souhaitent voir des dispositifs de communication dans les cellules, comme les tablettes numériques, introduits dans les services correctionnels australiens pour que les parents restent en contact avec leurs enfants. Cela rendrait permanentes les « visites vidéo » introduites au plus fort de la pandémie de COVID.

Limites de temps et de distance

« Pendant ma peine de prison à Victoria, il y a six ans, deux de mes trois enfants étaient à Perth et ne m’ont rendu visite que deux fois », a déclaré Lukas. « Il y a le coût et la durée des appels téléphoniques (plafonnés à 12 minutes par personne et par jour), l’incompatibilité des horaires de visite en présentiel, l’angoisse mentale et physique de ne pas pouvoir voir ses enfants, et qu’ils ne pouvoir voir que vous êtes en sécurité, vous êtes toujours leur parent et le système actuel ne fait pas grand-chose pour rapprocher les familles.

« Mon plus jeune enfant a ressenti une anxiété de séparation importante à mon retour à la maison. C’est comme si le système ne considérait pas les relations familiales ou le bien-être des familles comme importants jusqu’à l’évaluation en vue de la libération conditionnelle. »

Depuis sa libération, Lukas a complété une maîtrise en criminologie et enseigne désormais au Centre de criminologie rurale de l’UNE. Son expérience vécue et vivante apporte une contribution précieuse à la recherche et à l’élaboration de politiques futures.

« J’ai travaillé trois fois en prison simplement pour pouvoir parler souvent à mes enfants », a déclaré Lukas. « Les hommes téléphonaient à leur famille et s’effondraient, et il est dangereux de montrer cette vulnérabilité.

« Ils ont besoin d’un endroit sûr et privé pour exprimer leurs émotions, sans s’aligner avec des dizaines d’autres personnes pour avoir des conversations publiques avec leur famille. La technologie, comme Facetime ou les appels vidéo, existe déjà ; c’est l’état d’esprit qui doit changer. »

Cela pourrait permettre d’économiser de l’argent et des chagrins à long terme.

« Les enfants des personnes incarcérées ont plus de chances d’aller eux-mêmes en prison », a déclaré Lukas. « Cette technologie pourrait contribuer à atténuer les expériences négatives de l’enfance qui, nous le savons, sont liées à une incidence plus élevée d’activités criminelles plus tard dans la vie.

« Je ne suggère pas que nous soyons indulgents face à la criminalité, mais nous avons vu des comprimés testés avec succès en Nouvelle-Galles du Sud et il s’agit d’un changement très simple qui favorise la réintégration et la réhabilitation. Maintenir les relations familiales pendant que vous êtes en prison peut rendre la vie à l’extérieur un peu plus facile. , et réduire la récidive.

Recommencer

Parmi les parents de retour avec lesquels Lukas travaille à Outcare, il estime que les trois quarts ont des difficultés à rétablir des relations avec leurs enfants.

«C’est un véritable défi, surtout parmi les peuples autochtones», a-t-il déclaré. « Vous revenez dans la vie de vos enfants et vous devez essentiellement tout recommencer. Il ne s’agit pas uniquement des hommes. Des femmes ont décrit le traumatisme de la séparation et l’importance des enfants dans l’élaboration de leurs plans de réadaptation et d’après-libération. »

Les chercheurs ont découvert que les visites par liaison audiovisuelle peuvent réduire le temps, le stress, les désagréments et les coûts financiers des familles se rendant en prison ; soutenir les détenus en dehors des périodes normales de visite ; et peut même aider à développer les compétences parentales.

« Le nombre de personnes incarcérées en Australie continue d’augmenter », a déclaré Lukas, qui a été accusé d’avoir reçu des commissions secrètes alors qu’il travaillait dans le gouvernement local et a purgé un an de prison et deux ans de libération conditionnelle. « Nous devons réfléchir à ce qui aide à guérir les familles, et les enfants en particulier, plutôt que de continuer à les traumatiser.

« Les erreurs et les actions d’une personne ne la représentent pas nécessairement. Je veux utiliser mes expériences vécues pour donner la parole à ceux qui n’ont pas autant de chance que moi. »