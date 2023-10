Une meilleure technologie de cartographie des électeurs arrive dans les comtés de l’Alabama

De meilleurs outils de gestion et de cartographie des circonscriptions électorales seront disponibles dans tout l’Alabama au cours de l’année prochaine.

Les services du système d’information géographique destinés à répartir les électeurs et à administrer les élections seront prêts à être utilisés dans les 67 comtés de l’Alabama, a déclaré mardi le secrétaire d’État Wes Allen.

« L’utilisation du SIG pour l’attribution des circonscriptions électorales et des circonscriptions est très précise par rapport à la cartographie et au dessin sur papier », a déclaré Allen dans une déclaration écrite. « Nous sommes fiers d’utiliser ces fonds pour aider nos responsables électoraux locaux dont dépendent la sécurité et l’exactitude de nos élections. »

Seize comtés de l’Alabama utilisent déjà les services SIG et le bureau d’Allen utilise des fonds fédéraux pour payer les frais de 51 comtés supplémentaires jusqu’au 31 juillet 2025. Le coût total est de 1,13 million de dollars, a déclaré le bureau d’Allen à l’Alabama Daily News.

Le système ne devrait pas être disponible dans les 67 comtés avant les élections primaires du 5 mars, mais devrait être opérationnel d’ici la fin de 2024, a déclaré la porte-parole de la secrétaire d’État, Faith Pierce.

« C’est une victoire pour l’Alabama que de pouvoir étendre les services SIG pour la circonscription électorale et la gestion des élections à de nouveaux comtés de l’Alabama et alléger le fardeau financier des comtés qui en disposent déjà », a déclaré Allen.

Les électeurs de plusieurs circonscriptions législatives ont reçu des bulletins de vote incorrects en 2022, ce qui a eu un impact sur au moins trois courses à la Chambre.