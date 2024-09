Une meilleure santé cardiovasculaire en début de grossesse pourrait compenser un risque génétique élevé

Crédit : Pixabay/CC0 Domaine public



Le maintien d’une bonne santé cardiovasculaire au cours du premier trimestre de la grossesse peut compenser le risque génétique de développer une prééclampsie et/ou une hypertension gestationnelle, selon une recherche préliminaire présentée à l’American Heart Association Sessions scientifiques sur l’hypertension 2024.

Les troubles hypertensifs de la grossesse (tels que l’hypertension gestationnelle et la prééclampsie) sont l’une des principales causes de décès chez les femmes enceintes et les nouveau-nés. Un modèle de risque validé appelé score de risque polygénique peut être utilisé pour prédire les chances d’une personne de développer ces maladies en fonction de son profil génétique. Cependant, on ne sait pas dans quelle mesure l’état de santé cardiovasculaire en début de grossesse, tel que mesuré par le score Life’s Essential 8 (LE8) de l’American Heart Association, affecte ce risque.

« Nous cherchions à voir s’il y avait une association entre la santé cardiovasculaire au début de la grossesse et le risque de développer un trouble hypertensif de la grossesse tel que la prééclampsie ou l’hypertension gestationnelle, même dans les groupes à risque génétique pour ces maladies », a déclaré la co-auteure de l’étude, Vineetha Mathew, candidate en quatrième année de médecine à la Tufts University School of Medicine à Boston.

« Nos résultats ont montré que dans tous les groupes à risque génétique, une meilleure santé cardiovasculaire au premier trimestre peut atténuer partiellement le risque d’issues défavorables de la grossesse et le risque de développer des troubles hypertensifs de la grossesse. »

L’étude a cherché à déterminer si la santé cardiovasculaire au cours du premier trimestre de la grossesse pouvait compenser le risque génétique de développer une hypertension gestationnelle et une prééclampsie pendant la grossesse. Les chercheurs ont analysé les données de plus de 5 000 femmes enceintes pour la première fois afin de calculer les taux de ces troubles hypertensifs pendant la grossesse.

Pour l’analyse, les chercheurs ont classé le risque génétique de chaque individu à l’aide d’un score de risque polygénique préalablement validé, qui estime la susceptibilité à une maladie en fonction de l’effet global de millions de variantes génétiques à travers le génome.

De plus, un système de notation de la santé cardiovasculaire classant l’état de santé au premier trimestre de favorable à défavorable a été adapté du Life’s Essential 8 de l’Association et attribué à chaque femme. Sept des huit composantes du LE8 (alimentation, activité physique, sommeil, exposition à la nicotine, diabète, tension artérielle de base et indice de masse corporelle (et non taux de cholestérol)) ont été intégrées dans un score de santé cardiovasculaire pour l’ensemble de la cohorte de femmes enceintes. Le cholestérol a été ajouté pour un sous-groupe (47 %) pour lequel ces valeurs ont été mesurées.

L’analyse a examiné l’association entre la santé cardiovasculaire et le risque génétique avec la prééclampsie et l’hypertension gestationnelle et a été ajustée en fonction de l’âge, de la race et de l’origine ethnique autodéclarées, du niveau d’éducation et de l’état matrimonial.

L’étude a révélé :

Par rapport à une santé cardiovasculaire défavorable (ceux ayant le score Life’s Essential 8 le plus bas, sans compter le cholestérol), une santé cardiovasculaire favorable était associée à un risque 35 à 62 % plus faible de développer un trouble hypertensif de la grossesse dans tous les groupes à risque génétique.

Un risque génétique plus élevé associé à une santé cardiovasculaire plus faible était associé à un risque plus élevé de développer les deux maladies.

L’incidence des troubles hypertensifs de la grossesse variait de 11 % (faible risque génétique, santé cardiovasculaire favorable) à 37 % (risque génétique élevé, santé cardiovasculaire défavorable).

Ces résultats étaient globalement cohérents lors de l’examen séparé de la prééclampsie et de l’hypertension gestationnelle et également après l’intégration des valeurs de cholestérol dans une analyse de sous-ensemble de 2 560 participants (en utilisant un score Life’s Essential 8 complet).

Parmi les composantes de la santé cardiovasculaire, un indice de masse corporelle élevé, une pression artérielle élevée et une mauvaise alimentation ont contribué le plus au risque à l’échelle de la population de développer des troubles hypertensifs pendant la grossesse (25 %, 14 % et 12 %, respectivement).

« Ce qui est vraiment intéressant dans nos résultats, c’est que la santé cardiovasculaire au cours du premier trimestre semble être protectrice pour tous. Nous avons constaté que les risques de développer un trouble hypertensif de la grossesse chez les femmes présentant un risque génétique élevé associé à une santé cardiovasculaire favorable étaient comparables, voire meilleurs, que chez celles présentant un faible risque génétique mais une santé cardiovasculaire défavorable », a déclaré Mathew.

« Sur la base de nos recherches, nous souhaitons souligner l’importance des conseils en matière de santé cardiovasculaire avant la conception et au début de la grossesse. Les gynécologues-obstétriciens et les professionnels des soins primaires devraient mettre l’accent sur l’amélioration de la santé cardiovasculaire, une alimentation plus saine, la gestion du poids et une tension artérielle saine auprès des patientes qui envisagent une grossesse », a déclaré Mathew.

« La prévention est devenue une priorité de la médecine. Il faut commencer tôt, même avant la grossesse, lorsque vous envisagez une grossesse. Nous voulons cibler la santé cardiovasculaire à ce stade, car elle peut avoir un impact sur l’issue de la grossesse et sur les maladies cardiovasculaires ultérieures. »

Détails de l’étude, contexte et conception :

5 446 mères primipares au premier trimestre de grossesse, âge moyen de 27 ans. 78 % des participantes se sont identifiées comme adultes blancs ; 11 % comme adultes noirs ; et 11 % comme adultes multiraciaux ou adultes d’une « autre » race. 87 % du total des participantes se sont identifiées comme non hispaniques et 13 % se sont identifiées comme hispaniques.

Parmi les 5 446 participantes, environ un quart (1 339) ont développé un trouble hypertensif de la grossesse (344 prééclampsie, 995 hypertension gestationnelle).

Les données proviennent de l’étude NuMoM2b (Nulliparous (First) Pregnancy Outcomes Study: Monitoring Mothers-To-Be), menée entre 2010 et 2013.

Pour l’analyse actuelle, chaque patiente s’est vu attribuer un score de risque polygénique décrivant ses chances de développer un trouble hypertensif de la grossesse.

Étant donné que les valeurs de cholestérol n’étaient pas disponibles pour tous les participants, une analyse secondaire a été menée en incorporant un sous-ensemble (47 %) de participants disposant de mesures de cholestérol disponibles au cours du premier trimestre.

L’analyse a été réalisée par le Broad Institute du MIT et de Harvard, ainsi que par le Massachusetts General Hospital, en collaboration avec l’Université de Columbia.

Les limites de l’étude comprenaient l’absence de mesures du taux de cholestérol pour environ la moitié des participantes dans l’analyse principale. Les travaux futurs des chercheurs consisteront à élargir l’étude pour inclure une population plus diversifiée et à intégrer des mesures de santé cardiovasculaire tout au long de la grossesse ainsi que des schémas de risque lors des grossesses ultérieures.

« Ces résultats soulignent l’importance de la santé cardiovasculaire, telle que mesurée par le score Life’s Essential 8 de l’American Heart Association, tout au long de la vie, y compris pendant la grossesse. Les réductions impressionnantes du risque de troubles hypertensifs de la grossesse associés à une meilleure santé cardiovasculaire démontrent que nous avons beaucoup de choses en main pour aider les patientes à éviter ces complications de grossesse potentiellement mortelles », a déclaré Donald M. Lloyd-Jones, MD, Sc.M., FAHA, président du groupe de rédaction du comité consultatif présidentiel de l’Association dévoilant Life’s Essential 8 et ancien président bénévole de l’American Heart Association.

Lloyd-Jones est également président du département de médecine préventive, professeur Eileen M. Foell de recherche cardiaque et professeur de médecine préventive, de médecine et de pédiatrie à la Feinberg School of Medicine de l’Université Northwestern à Chicago.

« Il est particulièrement remarquable que des scores élevés de santé cardiovasculaire, atteignables grâce à un mode de vie sain, puissent contribuer à atténuer le risque conféré par les gènes d’une personne », a-t-il ajouté.

Plus d’informations :

La présentation orale 48 de la session 18.A du concours de prix du résumé oral du TAC aura lieu le samedi 7 septembre 2024, à 14h15 CT.

Fourni par l’American Heart Association