Pour une société fondée sur la primauté du droit, la réalité de fait selon laquelle les policiers sont souvent traités comme s’ils étaient au-dessus des lois est répugnante.

Les protections des flics sont intégrées à notre système et l’incapacité de les contourner rend la recherche de justice pratiquement impossible.

La soi-disant Déclaration des droits des agents chargés de l’application des lois, par exemple, l’emporte souvent sur la véritable Déclaration des droits. Adoptée dans un certain nombre d’États, la loi offre des protections aux agents qui font l’objet d’une enquête.

Certains contrats de police permettent aux mauvais flics qui font l’objet d’une enquête jusqu’à 30 jours avant leur interrogatoire, ce qui leur laisse amplement le temps de concocter des histoires douteuses et salvatrices. Ce traitement est particulièrement absurde par rapport à la manière dont les personnes ordinaires accusées d’avoir enfreint la loi font l’objet d’enquêtes. Une fois appréhendés, ils sont immédiatement soumis à des interrogations intenses, souvent déroutantes.

Mais peut-être la plus flagrante de toutes les protections est l’immunité qualifiée. Il sauve les agents des forces de l’ordre des poursuites judiciaires, dont certaines découlent de cas de force excessive qui ont abouti à la brutalité ou à la mort.De manière disproportionnée, les gens que les flics brutalisent sont des gens de couleur.

Les syndicats de police affirment que s’ils mettent fin à l’immunité qualifiée afin de tenir les mauvais flics responsables des violations brutales, ils ne pourront pas embaucher suffisamment de bons officiers. Cela n’a aucun sens. Les académies de police veulent-elles vraiment attirer le genre de personne qui ne veut pas être tenue responsable de ses actes? Est-ce le genre d’individu que nous voulons patrouiller dans nos quartiers, arborant un badge, brandissant des armes? Absolument pas.

Et c’est pourquoi j’ai rejoint plus de 1500 athlètes, artistes, politiciens et chefs d’entreprise – y compris le rappeur et activiste Killer Mike et le chanteur de R&B Aloe Blacc – dans la Campagne pour mettre fin à l’immunité qualifiée.

Pour reprendre les termes de la juge de la Cour suprême Sonia Sotomayor, l’immunité qualifiée est une licence pour «tirer d’abord et réfléchir plus tard». Cela permet trop souvent aux policiers de tirer dans le dos des Noirs non armés et de s’en tirer.

Voici comment cela fonctionne: si un flic commet une violation constitutionnelle particulière mais n’est pas tenu d’en rendre compte, un autre flic qui commet une violation constitutionnelle similaire ne le sera probablement pas non plus. En d’autres termes, la violation doit déjà être établie par une affaire antérieure – un obstacle presque impossible.

Mettre fin à l’immunité qualifiée enverra un message clair: personne, pas même les forces de l’ordre, n’est au-dessus des lois.

Il est honteux que les syndicats de la police se donnent tant de mal pour protéger les flics obscurs qui abusent de leurs privilèges. Ce n’est pas seulement nuisible au public, dont la méfiance à l’égard des forces de l’ordre est à un niveau record, mais ces pratiques sont également préjudiciables à la réputation des bons flics qui sont des personnes honnêtes qui font un travail difficile et important.

Nous ne pouvons pas simplement choisir qui est responsable et qui n’est pas basé sur le statut et le pouvoir. Dans une société vraiment juste, tout le monde doit fonctionner sur un pied d’égalité.

La responsabilité personnelle est une condition d’emploi pour tout employé, dans n’importe quelle ligne de travail. C’est un principe de base dans la règle de conduite.

Et son application est particulièrement cruciale lorsqu’il s’agit de la seule catégorie d’employés à qui nous, civils, avons confié le recours à la force meurtrière en notre nom et avec notre argent.

Nous voulons que nos policiers réfléchissent à deux fois avant de battre quelqu’un ou de tirer avec leurs armes. Et chaque fois qu’un flic ne le fait pas et que ses actions entraînent des dommages illégaux, nous exigeons également qu’il y ait des conséquences.

Ben Cohen est un activiste, un homme d’affaires et le co-fondateur de Ben & Jerry’s. Suivez-le sur Twitter: @YoBenCohen