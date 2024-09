Une meilleure conception d’emballage qui vous indique le prix du produit

Avec peu d’options locales, j’achète mes courses chez Walmart. Une chose que je déteste, c’est que les prix, du moins dans mon Walmart, ne sont jamais clairement indiqués sur les étagères. Cela rend les comparaisons impossibles.

La marque d’épicerie allemande Penny a lancé une nouvelle gamme de « Price Packs », que je considère comme un brillant design d’emballage. Sur une gamme de produits de base, le prix apparaît en gros chiffres sur le devant de l’emballage.

« Dans un monde où les prix fluctuent constamment, les Price Packs sont une promesse de stabilité des prix », Adage écrit. « Et ils sont également conçus pour permettre aux consommateurs de repérer plus facilement les bonnes affaires, notamment à côté des prix plus élevés des grandes marques dans les mêmes rayons. »