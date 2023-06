Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Une meilleure compréhension des « risques » et des opportunités que l’intelligence artificielle apporte est nécessaire pour s’assurer que le secteur de l’éducation n’est « pas laissé pour compte », a déclaré Gillian Keegan.

Le secrétaire à l’éducation a appelé les experts en technologie et en éducation et les chefs d’entreprise à proposer des idées sur la manière dont l’intelligence artificielle générative (IA) peut être utilisée « de manière sûre et sécurisée ».

Dans un discours prononcé lors de la conférence London Tech Week, Mme Keegan a lancé un appel à témoignages sur les avantages et les préoccupations concernant l’utilisation de l’IA dans l’éducation.

Elle a déclaré : « L’intelligence artificielle transforme le monde qui nous entoure. Les effectifs les mieux équipés en IA avec les compétences dont ils ont besoin seront ceux qui emprunteront la prochaine voie technologique.

« Nous devons nous assurer que l’éducation n’est pas en reste. Pour que ce potentiel se réalise, nous devons comprendre les opportunités, ainsi que les risques réels que la nouvelle technologie apporte.





Cela nous aidera à prendre les bonnes décisions pour tirer le meilleur parti de l’IA générative de manière sûre et sécurisée Gillian Keegan, secrétaire à l’éducation

Cela vient après que les conseils des principaux comités d’examen du Royaume-Uni aient suggéré que les écoles devraient obliger les élèves à suivre certains de leurs cours «en classe sous supervision directe» au milieu des craintes de tricherie dans le contexte de l’utilisation de l’IA.

ChatGPT est une forme d’IA générative qui peut répondre aux questions d’une manière humaine et comprendre le contexte des requêtes de suivi, un peu comme dans les conversations humaines, tout en étant capable de rédiger des essais si demandé – suscitant des craintes que cela pourrait être utilisé par les élèves pour faire leurs devoirs.

Dans un discours prononcé mercredi matin, Mme Keegan a déclaré : « La technologie va plus loin et plus profondément que jamais. Mais si nous voulons exploiter son potentiel, notre main-d’œuvre doit être flexible et prête.

« La mise à niveau des compétences – afin que nous puissions utiliser la technologie à son plein potentiel – est l’un des défis auxquels nous sommes tous confrontés si nous voulons maintenir la croissance et la compétitivité de notre économie dans un contexte mondial. »

Le mois dernier, BCS, le Chartered Institute for IT, a demandé que l’IA fasse partie des cours de formation des enseignants.

Cela fait suite à une lettre envoyée au Times signée par plus de 60 personnalités de l’éducation, affirmant que les écoles sont « déconcertées » par le taux de changement de l’IA.





Les progrès rapides de l’intelligence artificielle ont clairement le potentiel d’avoir un impact sur l’éducation – de manière positive et plus préoccupante Sarah Hannafin, syndicat des chefs d’établissement NAHT

Le gouvernement sollicite maintenant l’avis des professionnels de l’éducation des écoles, des collèges, des universités et du secteur de la petite enfance sur les avantages de la technologie, ainsi que sur les préoccupations concernant les risques.

Le ministère de l’Éducation espère que l’appel à témoignages, qui se poursuivra jusqu’au 23 août, contribuera à éclairer les travaux futurs, notamment sur la manière dont l’IA pourrait être utilisée pour réduire la charge de travail, améliorer les résultats et gérer les opérations plus efficacement, ainsi que contourner les abus tels que en tant que robots de rédaction et triche aux examens.

S’adressant à la conférence London Tech Week mercredi, Mme Keegan a déclaré: «Nous ouvrons un appel à témoignages pour recueillir les points de vue et les expériences de chefs d’entreprise comme vous sur l’utilisation de l’intelligence artificielle générative.

« La portée de cet examen comprend de grands modèles de langage, tels que ChatGPT, Google Bard et autres.

« Nous recherchons également des points de vue sur les avantages et les préoccupations concernant les problèmes d’éducation. Et cela nous aidera à prendre les bonnes décisions pour tirer le meilleur parti de l’IA générative de manière sûre et sécurisée. »

Mme Keegan a souligné qu’il y avait une pénurie de personnes entrant dans les professions informatiques et elle a averti que l’écart « ne fera que s’agrandir ».

La secrétaire à l’éducation a déclaré qu’elle espère que le nouveau groupe de travail du gouvernement sur l’éducation aux compétences numériques et informatiques rendra «plus facile» pour les étudiants de choisir des voies informatiques et numériques à l’école, au collège et à l’université.

Parlant des qualifications de niveau T qui sont des alternatives techniques aux niveaux A, elle a ajouté : « Les compétences numériques sont importantes. À mesure que la technologie s’accélère, elles sont susceptibles de devenir aussi importantes pour l’employabilité d’une personne que l’anglais et les mathématiques. Finalement, être au même niveau que ces deux sujets de base.

Dès septembre, les étudiants pourront étudier de nouveaux Diplômes de Compétences Fonctionnelles Numériques (DFSQ).

Sarah Hannafin, responsable de la politique du syndicat des chefs d’établissement NAHT, a déclaré : « L’avancement rapide de l’intelligence artificielle a clairement le potentiel d’avoir un impact sur l’éducation – de manière à la fois positive et plus préoccupante.

« Il est bon que cela soit examiné attentivement, et tout soutien lié aux résultats serait bien accueilli par les écoles qui sont actuellement confrontées à des problèmes car ils surviennent en grande partie d’eux-mêmes. »