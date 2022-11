Une mégastar indienne fulmine contre “l’invasion de la vie privée” après la vidéo d’une chambre d’hôtel

Le joueur de cricket Virat Kohli a décrit les images comme “épouvantables”

La superstar indienne du cricket Virat Kohli a réagi avec colère après que des images aient été partagées par un fan de sa chambre d’hôtel à Perth, en Australie, où il participe à la Coupe du monde T20.

La vidéo, sous-titrée “King Kohli’s Hotel Room”, est apparue sur les réseaux sociaux et montrait un homme filmant les effets personnels de Kohli alors qu’il se frayait un chemin dans la suite de l’icône du cricket à l’hôtel Crown Perth.

Dans une réponse de colère, Kohli, 33 ans – qui est idolâtré par des millions de personnes dans son pays natal fou de cricket et au-delà – a déclaré que la vidéo l’avait rendu “paranoïaque” sur sa vie privée.

“Je comprends que les fans soient très heureux et excités de voir leurs joueurs préférés et excités de les rencontrer et j’ai toujours apprécié cela,” Kohli a écrit à ses 221 millions d’abonnés Instagram, partageant la vidéo.

“Mais cette vidéo est épouvantable et elle m’a rendu très paranoïaque à propos de ma vie privée. Si je ne peux pas avoir d’intimité dans ma propre chambre d’hôtel, alors où puis-je vraiment m’attendre à un espace personnel ?

«Je ne suis pas d’accord avec ce genre de fanatisme et d’invasion absolue de la vie privée. Veuillez respecter la vie privée des gens et ne pas les traiter comme une marchandise pour le divertissement.

L’hôtel en question a par la suite accusé un “prestataire” et a déclaré avoir pris des mesures pour punir les auteurs de la vidéo.

“Nous nous excusons sans réserve auprès de l’invité impliqué et continuerons à prendre les mesures nécessaires pour que cet incident reste isolé”, a-t-il ajouté. lire une déclaration.

« Nous avons une tolérance zéro pour ce comportement, et il est bien en deçà des normes que nous avons fixées pour les membres de notre équipe et nos sous-traitants.

«La Couronne a pris des mesures immédiates pour remédier au problème, notamment en lançant une enquête, en récusant les personnes impliquées et en les retirant du compte de la Couronne.

« La vidéo originale a également été rapidement supprimée de la plateforme de médias sociaux. Nous coopérons également avec l’équipe indienne de cricket et l’International Cricket Council pour leur transmettre nos excuses et continuerons à travailler avec eux au fur et à mesure que nous progressons dans notre enquête.

Kohli fait partie des plus grandes stars du sport de son pays et est un ancien capitaine des équipes indiennes T20 et Test match.

L’adulation pour le batteur va bien au-delà de son pays natal, s’étendant à la diaspora indienne chaque fois que l’équipe voyage pour concourir en Australie, en Angleterre et ailleurs.

L’équipe indienne sera la prochaine en action lors de la Coupe du monde T20 contre le Bangladesh à Adélaïde mercredi.

L’Inde en a remporté deux et perdu un de ses matchs jusqu’à présent, produisant une victoire mémorable contre ses rivaux fidèles, le Pakistan, plus tôt dans le tournoi au cours duquel Kohli a disputé ce qui a été décrit comme l’une des plus grandes manches que son pays ait jamais vues.

L’Indien a remporté l’édition inaugurale de la Coupe du monde de format court T20 en 2007, mais n’a pas connu le succès depuis lors, terminant deuxième en 2014.