Une méga cargaison de cocaïne « d’Amérique du Sud » s’échoue dans un lieu de beauté populaire au Royaume-Uni

Un PÊCHEUR et des ramasseurs de déchets ont trouvé une quantité importante de cocaïne échouée dans des sacs fourre-tout sur la côte sud.

Des centaines de kilos de drogue de classe A ont été trouvés lundi dans la mer au large de St Aldhelm’s Point et de Durdle Door dans le Dorset par un pêcheur.

Des centaines de kilos de cocaïne ont été retrouvés échoués dans des sacs fourre-tout au large de la pittoresque Durdle Door dans le Dorset. Crédit : Getty

Des pêcheurs et des ramasseurs de détritus les ont récupérés lundi Crédit : Police du Dorset / PA Wire

Un deuxième lot a été trouvé aujourd’hui sur une plage par des ramasseurs de déchets sur la côte ouest de l’île de Wight, a indiqué la National Crime Agency.

La police tente maintenant de contacter l’un des groupes qui ont trouvé la drogue, qui proviendrait d’Amérique du Sud.

La chef de police adjointe du Dorset, Rachel Farrell, a déclaré : « Les agents de notre équipe maritime, soutenus par des collègues de toute la force et des garde-côtes de HM, ont travaillé sans relâche avec la NCA et la Border Force pour récupérer ces colis suspects.

« Les recherches se poursuivent et je demanderais à toute personne trouvant un fourre-tout ou un colis similaire dans des circonstances suspectes de ne pas toucher l’article, mais de contacter immédiatement la police du Dorset. »

Le chef de police adjoint du Hampshire, Stuart Murray, a déclaré : « Nous avons soutenu l’enquête en cours avec des recherches dans l’ouest de Wight aujourd’hui, après qu’un certain nombre de colis ont été découverts ce matin par un groupe qui ramassait des déchets.

« Ce travail est en cours et vous continuerez à voir la police tout au long de la soirée et demain, et nous demandons à toute personne trouvant des sacs ou des colis suspects sur la côte du Hampshire et de l’île de nous contacter immédiatement.

« Il y a un membre du groupe de ramassage des déchets, un homme d’une soixantaine d’années, avec qui nous souhaitons entrer en contact et nous lui demanderions de nous contacter.

«Il est de constitution mince, mesure environ 5 pieds 6 pouces et avait les cheveux gris courts, avec une tache de naissance sur le côté droit de la bouche.

« Quiconque localise un colis suspect doit appeler le 999, nos gestionnaires d’appels étant en mesure de fournir des conseils supplémentaires. »

Le deuxième lot a été trouvé par des ramasseurs de déchets au large de la côte ouest de l’île de Wight. Crédit : Police du Hampshire / PA Wire