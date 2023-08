Une médecin intestinale de Harvard partage 4 aliments qui provoquent une inflammation et ce qu’elle mange à la place

L’inflammation est un processus essentiel qui augmente le flux sanguin vers une zone infectée du corps et transporte les cellules du système immunitaire pour la guérir.

Mais cela peut être inconfortable et l’inflammation chronique peut endommager les cellules saines tout en créant une série de symptômes désagréables comme la raideur articulaire, les douleurs musculaires et les problèmes digestifs.

En tant que gastro-entérologue et professeur agrégé de médecine à École de médecine de Harvard, on me demande souvent comment lutter contre l’inflammation. C’est délicat, car cela peut être causé par de nombreux facteurs incontrôlables comme les maladies auto-immunes.

Mais au cours des dernières années, nous avons appris que les aliments ont un impact important sur l’inflammation. Certains aliments diminuent les bactéries anti-inflammatoires saines dans l’intestin, tandis que d’autres produisent des composés qui diminuent l’inflammation et améliorent la guérison.

Voici quatre aliments qui provoquent une inflammation – et quoi manger à la place :