Une mauvaise santé bucco-dentaire peut affecter le cerveau plus tard: étude précoce

Une première étude a montré que le fait de garder vos gencives et vos dents en bonne santé peut avoir des avantages supplémentaires pour la santé de votre cerveau.

Des recherches préliminaires, qui doivent être présentées à la conférence internationale sur les accidents vasculaires cérébraux de l’American Stroke Association la semaine prochaine, suggèrent que les adultes génétiquement prédisposés à une mauvaise santé bucco-dentaire pourraient être plus à risque de montrer des signes de déclin de la santé cérébrale.

Étant donné que les résultats sont préliminaires, les chercheurs affirment que davantage de preuves, notamment par le biais d’essais cliniques, et un bassin plus diversifié de sujets, sont nécessaires.

“Ce qui n’est pas clair, c’est si une mauvaise santé bucco-dentaire affecte la santé du cerveau, c’est-à-dire l’état fonctionnel du cerveau d’une personne, que nous sommes maintenant en mesure de mieux comprendre à l’aide d’outils de neuroimagerie tels que l’imagerie par résonance magnétique ou l’IRM”, a déclaré l’auteur de l’étude, le Dr Cyprien. Rivier, boursier postdoctoral en neurologie à la Yale School of Medicine de New Haven, dans le Connecticut, a déclaré dans un communiqué de presse de l’American Stroke Association.

“L’étude de la santé bucco-dentaire est particulièrement importante car une mauvaise santé bucco-dentaire est fréquente et constitue un facteur de risque facilement modifiable – tout le monde peut améliorer efficacement sa santé bucco-dentaire avec un minimum de temps et d’investissement financier.”

L’American Stroke Association a souligné des études antérieures qui ont montré que les maladies des gencives, les dents manquantes, un mauvais brossage et le manque d’élimination de la plaque peuvent augmenter le risque d’accident vasculaire cérébral.

Les maladies des gencives et d’autres problèmes de santé bucco-dentaire sont également liés à des conditions telles que l’hypertension artérielle, selon l’association.

Pour la dernière étude, les chercheurs entre 2014 et 2021 ont examiné 40 000 adultes inscrits dans la base de données biomédicale connue sous le nom de UK Biobank.

Quarante-six pour cent des adultes étaient des hommes et leur âge moyen était de 57 ans. Aucun n’avait d’antécédents d’AVC.

Les chercheurs ont examiné les participants pour 105 variantes génétiques qui les rendraient plus susceptibles de développer des caries ou des dents manquantes ou d’avoir besoin de prothèses dentaires plus tard dans la vie.

Ils ont également examiné les individus à la recherche de signes de mauvaise haleine à l’aide de l’IRM.

Les chercheurs ont découvert que ceux qui étaient génétiquement prédisposés à une mauvaise santé bucco-dentaire avaient une augmentation de 24% des hyperintensités de la substance blanche ou avaient accumulé des dommages à la substance blanche du cerveau qui peuvent affecter la mémoire, l’équilibre et la mobilité.

Les personnes ayant une mauvaise santé bucco-dentaire ont également montré un changement de 43% des dommages microstructuraux, ou la quantité de “fine architecture” dans le cerveau qui a changé par rapport à un adulte en bonne santé du même âge, selon les chercheurs.

Le Dr Joseph P. Broderick, professeur au Département de neurologie et de médecine de réadaptation de l’Université de Cincinnati, qui n’a pas participé à l’étude, a déclaré dans le même communiqué de presse de l’American Stroke Association que, bien que l’étude ne montre pas que l’hygiène dentaire s’améliore la santé du cerveau, les résultats sont “intrigants” et justifient des recherches supplémentaires.

“Les facteurs environnementaux tels que le tabagisme et les problèmes de santé tels que le diabète sont des facteurs de risque beaucoup plus importants pour une mauvaise santé bucco-dentaire que n’importe quel marqueur génétique – à l’exception des maladies génétiques rares associées à une mauvaise santé bucco-dentaire, comme un émail défectueux ou manquant”, a déclaré Broderick.

“C’est toujours un bon conseil de faire attention à l’hygiène et à la santé bucco-dentaire. Cependant, comme les personnes ayant une mauvaise santé cérébrale sont susceptibles d’être moins attentives à une bonne santé bucco-dentaire par rapport à celles dont la santé cérébrale est normale, il est impossible de prouver la cause et l’effet.

“En outre, les profils génétiques d’un risque accru de santé bucco-dentaire peuvent se chevaucher avec des facteurs de risque génétiques pour d’autres problèmes de santé chroniques comme le diabète, l’hypertension, les accidents vasculaires cérébraux, les infections, etc. qui sont connus pour être liés aux marqueurs d’imagerie cérébrale.”

Les chercheurs ont souligné certaines limites de l’étude, notamment que la biobanque ne comprend que ceux qui vivent au Royaume-Uni

Quatre-vingt-quatorze pour cent des participants à la Biobanque sont blancs et les chercheurs affirment que des recherches impliquant des personnes de différentes origines raciales et ethniques sont nécessaires.