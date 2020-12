M. Parks, 33 ans, poursuit actuellement la police, le procureur et la ville de Woodbridge pour fausse arrestation, faux emprisonnement et violation de ses droits civils.

En février 2019, Nijeer Parks a été accusé d’avoir volé des bonbons à l’étalage et d’avoir tenté de frapper un policier avec une voiture dans un Hampton Inn de Woodbridge, dans le New Jersey.Il avait été identifié par la police à l’aide d’un logiciel de reconnaissance faciale, même s’il se trouvait à 48 km à l’époque. de l’incident.

«De nombreuses personnes se sont maintenant manifestées pour avoir été arrêtées à tort en raison de cette technologie de surveillance défectueuse et qui empiète sur la vie privée», a déclaré M. Wessler. Il craint qu’il y ait eu d’autres arrestations et même des condamnations erronées qui n’ont pas été révélées.

La technologie de reconnaissance faciale est connue pour ses défauts. En 2019, une étude nationale portant sur plus de 100 algorithmes de reconnaissance faciale a révélé qu’ils ne fonctionnaient pas aussi bien sur les visages noirs et asiatiques. Deux autres hommes noirs – Robert Williams et Michael Oliver , qui vivent tous les deux dans la région de Detroit, au Michigan – ont également été arrêtés pour des crimes qu’ils n’ont pas commis en raison de mauvaises concordances de reconnaissance faciale. Comme M. Parks, M. Oliver a déposé un procès contre la ville pour l’arrestation injustifiée.

Le voleur à l’étalage présumé – un homme noir, mesurant près de 1,80 mètre, vêtu d’une veste noire – se rendait dans un bureau Hertz dans le hall de l’hôtel, essayant de prolonger le contrat de location d’une Dodge Challenger grise. Les policiers l’ont confronté et il s’est excusé, selon le rapport de police. Il a dit qu’il paierait pour les collations et a donné aux agents un permis de conduire du Tennessee.

Le lendemain, les enquêteurs de l’État ont déclaré avoir eu un match de reconnaissance faciale: Nijeer Parks, qui vivait à Paterson, à 48 km de là, et travaillait dans une épicerie. Le détective a comparé la carte d’identité de l’État du New Jersey de M. Parks au faux permis de conduire du Tennessee et a convenu qu’il s’agissait de la même personne. Après qu’un employé de Hertz a confirmé que la photo du permis de conduire du Tennessee était celle du voleur à l’étalage, la police a émis un mandat d’arrestation contre M. Parks.

Alors qu’il partait, l’homme a heurté une voiture de police garée et une colonne devant l’hôtel, a indiqué la police. L’un des policiers a dit qu’il devait sauter hors du chemin pour éviter d’être touché. La voiture de location a ensuite été retrouvée abandonnée dans un parking à un kilomètre et demi.

Clearview AI est un outil de reconnaissance faciale qui utilise des milliards de photos extraites du Web public, notamment Facebook, LinkedIn et Instagram. Le fondateur de Clearview AI, Hoan Ton-That, a déclaré que des agents affiliés aux agences d’État où les informations avaient été analysées dans l’affaire, connus sous le nom de centres de fusion, impliqués dans l’affaire, n’utilisaient pas l’application de son entreprise à ce moment-là.

Selon le rapport de police, la correspondance dans cette affaire était une photo de licence, qui résiderait dans une base de données gouvernementale, à laquelle Clearview AI n’a actuellement pas accès. Les forces de l’ordre impliquées dans la réalisation du match – le New York State Intelligence Center, le Regional Operations Intelligence Center du New Jersey et deux enquêteurs de l’État – n’ont pas répondu aux demandes de renseignements sur le système de reconnaissance faciale utilisé.

En janvier, après un article du New York Times sur Clearview AI, le procureur général du New Jersey, Gurbir S. Grewal, a mis un moratoire sur l’utilisation de Clearview par la police et a annoncé une enquête sur «ce produit ou des produits similaires». Un porte-parole du bureau du procureur général a déclaré que la Division de la justice pénale du New Jersey évalue toujours l’utilisation des produits de reconnaissance faciale dans l’État et que l’élaboration d’une politique régissant leur utilisation est en cours.

‘J’avais peur.’

Après que la police a arrêté M. Parks, il a été détenu pendant 10 jours au centre correctionnel du comté de Middlesex. New Jersey système sans caution utilise un algorithme qui évalue le risque du défendeur plutôt que l’argent pour déterminer si un défendeur peut être libéré avant le procès.

Il y a dix ans, M. Parks a été arrêté deux fois et incarcéré pour vente de drogue. Il a été libéré en 2016. Le score d’évaluation de la sécurité publique qu’il a obtenu, qui aurait tenu compte de ses condamnations antérieures, était suffisamment élevé pour qu’il ne soit pas libéré après sa première audience. Sa mère et sa fiancée ont embauché un avocat privé, qui a pu le faire sortir de prison et suivre un programme de surveillance avant le procès.

Ses antécédents avec le système de justice pénale sont ce qui a rendu cet incident si effrayant, a-t-il déclaré, car cela aurait été son troisième crime, ce qui signifie qu’il risquait une longue peine. Lorsque le procureur a proposé un accord de plaidoyer, il l’a presque accepté même s’il était innocent.

«Je me suis assis avec ma famille et j’en ai discuté», a déclaré M. Parks. «J’avais peur d’aller au procès. Je savais que j’aurais 10 ans si je perdais.