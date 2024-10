Une mauvaise position du bras affecte considérablement les lectures de tension artérielle : étude

Selon les résultats, la position de support abdominal surestimait la TA systolique de 3,9 mmHg en moyenne et la TA diastolique (le nombre le plus bas dans une lecture de TA, qui mesure la pression entre les battements cardiaques) de 4,0 mmHg. Le bras non soutenu en position latérale était encore plus imprécis, surestimant la TA systolique de 6,5 mmHg et la TA diastolique de 4,4 mmHg.

Pour tester leur hypothèse, les chercheurs ont recruté 133 participants âgés de 18 à 80 ans, avec un groupe d’étude composé à 78 % de noirs et à 52 % de femmes. Les résultats ont souligné l’impact d’un mauvais positionnement du bras lors du dépistage de la tension artérielle. La surestimation causée par un mauvais positionnement du bras, en particulier du bras non soutenu sur le côté, pourrait facilement conduire à des diagnostics erronés d’hypertension.

Par exemple, Sherry Liu, co-auteur de l’étude, a noté qu’une tension systolique surestimée de 6,5 mmHg pourrait entraîner une lecture de 130 ou plus, ce qui correspond à une hypertension de stade 2.