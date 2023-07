Une mauvaise planification a causé la catastrophe en Afghanistan – États-Unis – RT World News

Un rapport après action a imputé l’échec de l’évacuation de Kaboul à l’insistance de Trump et de Biden à mettre fin à la guerre

Le département d’État américain a publié vendredi son rapport après action tant attendu sur le retrait bâclé de 2021 d’Afghanistan.

L’évaluation a imputé le snafu principalement à l’insistance des présidents Donald Trump et Joe Biden à procéder à un retrait militaire complet. La décision de « La fin de la mission militaire américaine en Afghanistan a eu de graves conséquences pour la viabilité du gouvernement afghan et sa sécurité », il a déclaré.

La perte des militaires « facilitateurs » mettait en péril la présence diplomatique de Washington dans le pays, alors que les délais de départ fixés d’abord par les administrations Trump puis Biden n’étaient pas accompagnés d’un plan de sortie suffisamment détaillé, selon le rapport.















Le fait de ne pas se préparer aux scénarios de catastrophe a aggravé les difficultés. « Préparation et planification de crise » manquaient, selon le rapport, parce que le Département d’État ne voulait pas envoyer le mauvais « signaux» à ses homologues afghans. « Tout ce qui pourrait suggérer que les États-Unis avaient perdu confiance dans le gouvernement afghan » devait être évité de peur qu’il « contribuer à son effondrement », ça s’expliquait.

Personne, suggère-t-il, n’aurait pu prédire que l’armée afghane – équipée de milliards de dollars d’armes et d’entraînement américains – déposerait les armes presque immédiatement après avoir affronté les talibans. On s’attendait à ce qu’ils tiennent Kaboul pendant « des semaines, voire des mois. »

Le rapport a critiqué la décision de remettre la base aérienne de Bagram au gouvernement afghan, soulignant que cela ne laissait que l’aéroport international Hamid Karzai disponible pour les évacuations. Le choix de ne pas interrompre la rotation annuelle de routine du personnel à l’ambassade a également été souligné comme un échec, car le rapport a noté que cela augmentait la confusion sur le terrain.

Le rapport a largement exonéré le département d’État de toute responsabilité dans ce qui est largement considéré comme le pire désastre de la politique étrangère américaine depuis le retrait américain du Vietnam, louant le département pour son « grande agilité, détermination et dévouement » dans « unique, » même « sans précédent » circonstances.

Tout en admettant que l’évacuation de l’ambassade avait été mal planifiée, le rapport indiquait que « Une fois lancé, le plan de fermeture de l’enceinte de l’ambassade et d’évacuation… s’est bien déroulé, compte tenu de la rapidité avec laquelle il a été mis en œuvre ». Cela, se plaignait-il, était « éclipsé par les scènes de chaos et de panique qui ont suivi alors que des dizaines de milliers d’Afghans cherchaient désespérément à fuir le pays ».

Il s’est terminé par une recommandation à «renforcer les capacités globales de préparation et de réponse aux crises du département», avec un bureau dédié non soumis aux préoccupations politiques, et les appels à minimiser la présence diplomatique sur le terrain dans les zones de guerre, expliquant que la pandémie de Covid-19 a montré combien de membres du personnel peuvent effectivement travailler à domicile.

Un responsable du département d’État a refusé les questions des journalistes vendredi sur les raisons pour lesquelles la publication du rapport avait été retardée et pourquoi il avait été publié avant le long week-end de la fête de l’indépendance.