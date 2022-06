Une mauvaise journée pour Vladimir Poutine alors que la Suède et la Finlande sont invitées à rejoindre l’OTAN – mais quel prix ont-elles payé ? | Nouvelles du monde

Ce fut une mauvaise journée pour Vladimir Poutine et l’un de ses objectifs stratégiques.

Il dit qu’il mène cette guerre en partie à cause de la menace d’élargissement de l’OTAN.

Il a maintenant des milliers d’autres soldats de l’OTAN en route vers des pays frontaliers et deux pays autrefois résolument neutres qui viennent grossir les rangs de l’alliance.

La Suède et la Finlande vont maintenant rejoindre l’OTANalarmé par ce qui est arrivé à l’Ukraine aux mains de l’invasion russe.

Leur candidature sera présentée le plus rapidement possible, ce qui doit être exaspérant pour les Ukrainiens qui souhaitent également rejoindre l’alliance, même s’ils savent que cela ne se produira probablement jamais de si tôt.

Et il y a des questions sur le prix payé par la Suède et la Finlande et éventuellement d’autres membres de l’alliance pour surmonter les objections de la Turquie à leur adhésion.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan a déclaré qu’il avait obtenu tout ce qu’il voulait des négociations sur leur adhésion.

Surtout, les Turcs voulaient des promesses des Suédois et des Finlandais sur les Kurdes.

Les Turcs affirment que les deux pays ont convenu de coopérer pleinement avec la Turquie sur le PKK, le groupe militant qui se bat pour une patrie kurde indépendante en Turquie depuis les années 1980.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible





0:52

Boris Johnson dit que Poutine obtiendra “plus d’OTAN” sur le front occidental



Mais ils disent que la Suède et la Finlande ont également convenu de ne pas soutenir les YPG, le groupe principalement kurde qui a mené la lutte contre l’État islamique dans le nord de la Syrie en alliance avec l’ouest. La Turquie les considère comme des terroristes.

Les Turcs affirment que les deux pays se sont mis d’accord sur “le partage de renseignements dans la lutte contre le terrorisme et le crime organisé”.

Dans quelle mesure cela inclura-t-il la collecte de renseignements sur les Kurdes ?

Il y a 100 000 personnes dans la diaspora kurde en Suède, parmi lesquelles des partisans du PKK.

Lire la suite:

Boris Johnson appelle les membres de l’OTAN à se préparer à une décennie plus dangereuse

L’OTAN s’apprête à accepter la plus grande refonte des défenses depuis la guerre froide

La Turquie n’a pas perdu de temps pour demander l’extradition de 33 Kurdes de Finlande et de Suède les qualifiant de terroristes présumés.

Les Kurdes craignent également que l’accord ne soit considéré par la Turquie comme un feu vert pour renouveler les attaques contre l’enclave kurde du Rojava, dans le nord de la Syrie.

Le président turc a récemment menacé de lancer une nouvelle invasion dans le nord de la Syrie pour reprendre les villes détenues par les YPG.

Les États-Unis voient le groupe comme un allié important. La Turquie le considère comme une extension du PKK.