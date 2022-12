Une mauvaise herbe accidentellement cultivée avec des épinards dans une ferme australienne fait halluciner 200 personnes

Près de 200 personnes en Australie ont fini par halluciner et faire face à d’autres symptômes dus à la consommation de pousses d’épinards contaminées par de l’herbe. Quelques jours après que Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) a lancé un rappel à l’échelle nationale de plusieurs produits contenant des bébés épinards qui causaient des maladies chez les gens, le coupable a finalement émergé. Le matériel végétal dangereux qui a causé du délire, des hallucinations et une vision floue chez les habitants du pays a été identifié comme étant l’épinette, un type de morelle. On pense que la mauvaise herbe a été récoltée et transformée par erreur avec le produit.

Thornapple (Datura stramonium), également connu sous le nom de stramoine, peut provoquer des symptômes tels que délire ou confusion, hallucinations, vision floue, rougeur du visage, pupilles dilatées, rythme cardiaque rapide et sécheresse de la bouche et de la peau. Toucher l’épinette peut entraîner une dermatite, des maux de tête et des nausées chez certaines personnes.

Au 18 décembre, plus de 190 cas potentiels avaient été signalés dans le Territoire de la capitale australienne, la Nouvelle-Galles du Sud, Victoria et le Queensland. Les autorités prévoient que davantage de cas seront signalés avec une plus grande sensibilisation du public résultant du rappel et des communiqués de presse.

Jusqu’à présent, il y a eu plusieurs hospitalisations. Cependant, il est entendu que la majorité des personnes touchées ne présentent des symptômes que pendant une courte durée et se rétablissent rapidement.

Selon The Guardian, la ferme Riviera, d’où ont germé les bébés épinards contaminés, a déclaré que “les enquêtes n’ont identifié aucun autre produit chimique, herbicide ou autre type de contaminant potentiel”.

La ferme victorienne a en outre déclaré qu’elle procédait à son propre audit de la ferme et des mauvaises herbes.

Dans un communiqué, la PDG de FSANZ, le Dr Sandra Cuthbert, a déclaré que le système national de réglementation des aliments travaillait en collaboration pour identifier la source des bébés épinards concernés.

Le Dr Cuthbert a déclaré que l’Australie dispose d’un système de réglementation alimentaire de classe mondiale. Des incidents comme celui-ci se produisent rarement. Ils ont souligné que cet incident a démontré que le système de réglementation alimentaire est prêt à réagir lorsque des incidents se produisent.

Lisez toutes les dernières nouvelles de Buzz ici