SANTIAGO, Chili — La Péruvienne Kimberly García pensait avoir établi le record du monde de la marche féminine de 20 kilomètres aux Jeux panaméricains. Elle a découvert plus tard que non.

Les organisateurs ont indiqué dans un communiqué que les horaires de la course avaient été annulés en raison d’un “problème de mesure” dans le parc O’Higgins de Santiago. Ils ont blâmé l’Association panaméricaine d’athlétisme pour cette erreur.

Les athlètes pensent que la distance parcourue au Chili était d’environ 3 kilomètres plus courte.

Cette erreur s’ajoute aux malheurs de Santiago dans l’organisation des Jeux panaméricains, qui ont débuté le 20 octobre et se termineront le 5 novembre.

Kimberly García a terminé la course de marche de 20 kilomètres en 1 heure, 12 minutes et 26 secondes – un record du monde qui n’a pas été obtenu après “un problème de mesure” sur le parcours, ce qui a fait que la distance était d’environ 3 kilomètres plus courte que nécessaire. AP Photo/Moïses Castillo

García a terminé sa course par une matinée froide et humide en 1 heure, 12 minutes et 26 secondes. Le record appartient au Chinois Jiayu Yang (1:23:49).

Onze autres concurrents ont apparemment terminé leur course en dessous du record du monde.

“Nous contrôlons beaucoup notre rythme, et dès le départ, dès notre premier tour, nous disons que le rythme était trop fort. Il était plus rapide que celui des hommes”, a déclaré la Brésilienne Viviane Lyra, qui a terminé quatrième. “Nous savions qu’il y avait quelque chose d’étrange, donc notre objectif ne prenait même pas en compte le timing.”

L’organisation des Jeux panaméricains a déclaré avoir rempli son rôle en embauchant Marcelo Ithurralde, un expert mandaté par l’association, pour prendre les mesures de la course.

“Il n’a pas pris de mesures précises du parcours emprunté par les athlètes pendant la course”, ont indiqué les organisateurs. “Nous regrettons profondément les désagréments occasionnés aux athlètes, à leurs entraîneurs, au public et à la presse présente, mais cette situation ne peut être imputée au comité d’organisation.”

L’Association panaméricaine d’athlétisme n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Plus tard, Harold Mayne-Nicholls, le directeur exécutif des jeux, a déclaré à la radio locale que c’était embarrassant, mais a insisté sur le fait que les organisateurs n’avaient rien à voir avec cela.

“C’est dommage car la course était belle et évidemment l’athlète péruvienne a dû faire naître des espoirs de record du monde”, a-t-il déclaré. “On m’a dit qu’ils allaient corriger cela. S’ils ne le faisaient pas, c’était doublement honteux.”

L’erreur a retardé la compétition masculine d’une heure. La course à pied impose aux concurrents de toujours avoir au moins un pied au sol.

Garcia, 30 ans, a tout de même célébré sa médaille d’or après ce qu’elle a qualifié de “grave erreur” qu’elle n’avait jamais commise au cours de sa brillante carrière, qui comprend un championnat du monde dans la course de 20 kilomètres.

“Nous nous en sommes rendu compte dès le premier kilomètre. Le temps ne coïncidait pas avec la distance. Il s’agissait plutôt de nous concentrer sur nos sensations pour ne pas perdre le contrôle”, a-t-elle déclaré après la course. “Cela ne m’a pas affecté seule, je voulais le record panaméricain. D’autres filles voulaient une place aux Jeux olympiques. C’est dommage que cela n’arrive pas parce que la météo, tout était propice à un bon timing.”

Les problèmes d’organisation des Jeux panaméricains incluent des déchets dispersés à l’extérieur des sites de compétition dans les quatre jours qui ont suivi la cérémonie d’ouverture, des menaces de grève de la part de la société de sécurité privée chargée des événements et une fuite dans le site de handball de Viña del Mar, à l’extérieur de Santiago.

La fuite a interrompu le match de handball féminin de samedi entre le Chili et le Brésil. Les Brésiliens ont gagné 30-10 et joueront la finale contre l’Argentine. Les organisateurs des Jeux de Santiago ont déclaré dans un autre communiqué que les fuites n’étaient pas non plus de leur faute.

“La nuit et ce matin, des réparations ont été effectuées sur le toit du gymnase pour éviter les fuites d’eau à la surface du terrain”, ont indiqué les organisateurs dans un communiqué, ajoutant que “[we] Je n’assume aucune responsabilité quant à la mauvaise qualité et aux problèmes de plafond de la salle.

Les organisateurs ont imputé les problèmes à la ville de Viña del Mar.